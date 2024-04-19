Лютаревич: возобновление экспорта рыбных консервов выявило новые проблемы

Оформление экспорта рыбных консервов из Калининградской области в рамках тарифных квот выявило ряд проблемных вопросов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя совета директоров группы компаний «За Родину» Сергея Лютаревича.



«Первую партию наших рыбных консервов в объёме 20 тонн мы отправили в Грузию. Ушла лишь одна машина. При этом лицензии на отправку товара получили со второй попытки, так как возникли проблемы с непростым оформлением документов. К тому же лицензию ждали 11 дней, это очень долго, хотя в регламенте установлено 15 дней», — рассказал Лютаревич.

По его словам, первая партия сразу высветила проблемные вопросы. Прежде всего это сложная методика оформления лицензии и ее стоимость в 7500 рублей за каждый вид консервов. В результате в Грузию машина ушла с минимальным ассортиментом.

В Таджикистан экспортную партию в рамках тарифных квот оформлять не стали из-за значительных затрат на получение лицензии — 480 тыс. рублей. При этом экспортная пошлина в размере 5,5% составляла лишь 220 тыс. рублей, пояснил Сергей Лютаревич

«Производители консервов считают, что властям необходимо упростить методику оформления лицензии. Сегодня это десять знаков, а надо бы сделать четыре. Речь идёт о единой лицензии 1604 для всех видов рыбных консервов. Лицензия на кильку в томате не должна отличаться от лицензии на сельдь в масле», — считает Лютаревич.

По его мнению, необходимо также сократить время получения лицензии до 5 дней. Это связано с временем прохождения грузовой машиной таможни и границы, которое надо заказывать заранее.

«В целом ситуация с экспортом рыбоконсервной продукции сложная. Но есть надежда, что при поддержке правительства Калининградской области удастся решить эти проблемы. Поэтому сегодня мы ждём лицензии по Азербайджану, куда намерены отправить 10 наименований консервов. Документы были поданы 5 апреля, так что ждём и надеемся», — заключил Лютаревич.

Как сообщалось, введение Правительством РФ в 2023 году экспортных пошлин на отдельные виды продукции сделало нерентабельным экспорт «социальных» рыбных консервов в страны СНГ. При этом поставки в страны-участницы Евразийского экономического союза пошлинами не облагаются.

Правительство РФ 15 февраля 2024 года установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз рыбных консервов и консервированных морепродуктов из Калининградской области за пределы Евразийского экономического союза. Квота на экспорт консервов из рыбы составляет 4,4 тыс. тонн, на экспорт консервированных морепродуктов — 100 тонн.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ об утверждении правил распределения тарифной квоты на беспошлинный экспорт рыбных консервов, икры, ракообразных и моллюсков в марте. Квоты для предприятий региона будут действовать до 31 декабря 2024 года.