«Дорогой» Калининград: сравниваем тарифы по «газовым» договорам с другими регионами

В феврале появился график техобслуживания домов по новым «газовым» договорам. Специалисты начнут обход квартир с марта. Во время проведения работ будут оформлены «физические» документы с теми собственниками, которые заключали договоры онлайн или на условиях оферты. Тогда же планируют выставлять «счета» за обслуживание оборудования. «Новый Калининград» сравнил тарифы «Калининградгазификации» с расценками в других регионах.

Нынешние тарифы на техобслуживание газового оборудования действуют до конца 2024 года. С 2025-го они повысятся. Однако у жителей региона уже сейчас возникают вопросы по поводу их прозрачности. Губернатор Антон Алиханов в январе заявлял, что региональные власти не могут повлиять на эти ставки. «Тарифы эта организация практически не меняла. Каждый человек имеет свой набор оборудования в своем доме или квартире. Их стоимость разная. Тарифы указаны на сайте „Калининградгазификации“. К сожалению, повлиять на это со своего уровня я не могу. Насколько я понимаю, коллеги из ФАС России обоснованность этих тарифов проверяют и контролируют», — сказал Алиханов во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

«Новый Калининград» решил сравнить тарифы «Калининградгазификации» со ставками в нескольких регионах. Для сопоставления мы выбрали столицу, Московскую область и три субъекта Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Псковскую и Архангельскую области.

Анализ показал, что в Калининградской области одни из самых высоких ставок. При этом списки в прейскурантах организаций, получивших право обслуживать дома в регионах, существенно отличаются. Если одни компании приводят подробный перечень оборудования, то другие указывают только основное. Так, например, далеко не во всех прейскурантах (в их числе и Калининградская область) указан тариф на обслуживание газового счетчика. Часть компаний не стала включать в таблицу цен газобаллонные установки и внутриквартирную газовую разводку. Нет единого подхода и к тарифам на сигнализаторы загазованности.

Из пяти субъектов, отобранных для сопоставления, в Калининградской области оказался один из самых высоких тарифов на обслуживание колонок — 2040 рублей. Выше эта ставка только в Московской области — 2592 рубля. В Архангельской области услуга будет стоить с учетом НДС 1664 рубля, в Псковской области — 864, в Санкт-Петербурге — 585, в Москве — 278.

Обслуживание котла, которое стоит в регионе 2207 рублей (с горелкой мощностью до 30 кВт) дороже только в Москве и в Московской области, где установлены тарифы 4500 и 3301 соответственно. За четырехгорелочную газовую плиту в «Калининградгазификации» требуют заплатить 961 рубль. Примерно такая же ставка (1046 рублей) установлена в Архангельской области. Дороже эта услуга обойдется в Московской области (1372 рубля). В то же время в Санкт-Петербурге за обслуживание плиты просят 320 рублей, в Москве — 195 рублей.

Тарифы на техобслуживание газового оборудования в субъектах РФ (цены указаны с НДС, который оплачивает потребитель):

Оборудование Калининградская область Москва Московская область Санкт-Петербург

Псковская область Архангельская область

Газобаллонная

установка, с плитой 941,65 Тариф не указан Тариф не указан Тариф не указан Тариф не указан 863,80 — 1151,70, по количеству горелок (с НДС 20% — 1036,56-1382,04) Сигнализатор загазованности 490,48 Тариф не указан 1320 450 326 85,30 на сигнализаторы типа Seitron, СИКЗ, SLORA, СЗ-1(2) (с НДС 20% — 102,36) Котел с атмосферной / вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт 2206,99 4500 3301 1630 1230 1 386,30 (с НДС 20% — 1663,56 Котел с атмосферной / вентиляторной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт 2942,66 5500 5600 / 6240 Тариф не указан 1230 1 386,30 (с НДС 20% — 1663,56) Колонка 2040,23 278 2592 585 864 1 386,30 (с НДС 20% — 1663,56) Газовая плита на две горелки 725,87 195 1372 280 499 658,20 (с НДС 20% — 789,84) Газовая плита на четыре горелки 961,27 195 1372 320 499 871,80 (с НДС 20% — 1046,16)

Варочная панель 725,87 Тариф не указан 1372 280 461 676 (с НДС 20% — 811,2)

Духовой шкаф 441,38 Тариф не указан 1372 170 281 479,90 (с НДС 20% — 575,88) Газовая разводка 103 Тариф не указан 710 Тариф не указан Тариф не указан Тариф не указан Газовый счетчик Тариф не указан

193,20 783 Тариф не указан

Тариф не указан 319,90 (с НДС 20% — 383,88)

По мнению эксперта по вопросам ЖКХ Сергея Шерстюка, тарифы на обслуживание газового оборудования в Калининградской области завышены. «У нас тарифы и по газу завышенные, и тарифы, соответственно, на всё обслуживание будут тоже завышены», — пояснил он в разговоре с «Новым Калининградом».

По словам Шерстюка, расценки в основном зависят от заработной платы специалистов и стоимости их доставки к местам обслуживания оборудования. «Вообще сделали большую глупость, что доверили [техобслуживание газового оборудования] одной компании. Эта компания не настолько сильная, чтобы охватить всю область, то есть у неё нет специалистов — они сейчас вынуждены будут их нанимать. С другой стороны, есть порядка десяти мелких компаний, которые раньше занимались обслуживанием котлов, но их от этого дела отстранили, хотя они имели все сертификаты, все документы и имели грамотных специалистов. То есть, скорее всего, они („Калининградгазификация“ — прим. „Нового Калининграда“) сейчас будут их брать на подряд. А раз будут брать на подряд, то вот вам, пожалуйста, и цена», — добавил эксперт.

Как сообщали ранее в региональном правительстве, в Калининградской области должно быть заключено в общей сложности 498 тысяч новых «газовых» договоров. При наличии в квартире котла с небольшой мощностью (или колонки), плиты либо варочной панели и двух сигнализаторов загазованности стоимость техобслуживания обойдется примерно в четыре тысячи рублей в год.

На примере квартиры с газовым котлом мощностью до 30 кВт, варочной поверхностью и двумя сигнализаторами загазованности можно сопоставить разницу в стоимости обслуживания. До введения новых правил плата частной компании за обслуживание сигнализаторов котла, включая его чистку, составляла около 2400 рублей в год.





Скриншот одного из договоров техобслуживания «Калининградгазификации» на 2024 год

С графиком техобслуживания газового оборудования сотрудниками «Калининградгазификации» можно ознакомиться на сайте компании по ссылке. Чтобы узнать, когда наступит очередь вашего дома, нужно ввести адрес.

В случае, если заявка на заключение договора не подана, «Калининградгазификация» имеет право отключить газ. В компании поясняли, что перед этим собственнику направят два уведомления. Услугу перестанут оказывать не ранее чем через 40 дней после направления первого уведомления и не ранее чем через 20 дней после второго. За уклонение от заключения договора и отказ в допуске специалистов в квартиру предусмотрен штраф в размере от одной до двух тысяч рублей.

Текст: Елена Калугина, фото: Виталий Невар / Новый Калинингра