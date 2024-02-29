«Дорогой» Калининград: сравниваем тарифы по «газовым» договорам с другими регионами

В феврале появился график техобслуживания домов по новым «газовым» договорам. Специалисты начнут обход квартир с марта. Во время проведения работ будут оформлены «физические» документы с теми собственниками, которые заключали договоры онлайн или на условиях оферты. Тогда же планируют выставлять «счета» за обслуживание оборудования. «Новый Калининград» сравнил тарифы «Калининградгазификации» с расценками в других регионах.
Нынешние тарифы на техобслуживание газового оборудования действуют до конца 2024 года. С 2025-го они повысятся. Однако у жителей региона уже сейчас возникают вопросы по поводу их прозрачности. Губернатор Антон Алиханов в январе заявлял, что региональные власти не могут повлиять на эти ставки. «Тарифы эта организация практически не меняла. Каждый человек имеет свой набор оборудования в своем доме или квартире. Их стоимость разная. Тарифы указаны на сайте „Калининградгазификации“. К сожалению, повлиять на это со своего уровня я не могу. Насколько я понимаю, коллеги из ФАС России обоснованность этих тарифов проверяют и контролируют», — сказал Алиханов во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
«Новый Калининград» решил сравнить тарифы «Калининградгазификации» со ставками в нескольких регионах. Для сопоставления мы выбрали столицу, Московскую область и три субъекта Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Псковскую и Архангельскую области.
Анализ показал, что в Калининградской области одни из самых высоких ставок. При этом списки в прейскурантах организаций, получивших право обслуживать дома в регионах, существенно отличаются. Если одни компании приводят подробный перечень оборудования, то другие указывают только основное. Так, например, далеко не во всех прейскурантах (в их числе и Калининградская область) указан тариф на обслуживание газового счетчика. Часть компаний не стала включать в таблицу цен газобаллонные установки и внутриквартирную газовую разводку. Нет единого подхода и к тарифам на сигнализаторы загазованности.
Из пяти субъектов, отобранных для сопоставления, в Калининградской области оказался один из самых высоких тарифов на обслуживание колонок — 2040 рублей. Выше эта ставка только в Московской области — 2592 рубля. В Архангельской области услуга будет стоить с учетом НДС 1664 рубля, в Псковской области — 864, в Санкт-Петербурге — 585, в Москве — 278.
Обслуживание котла, которое стоит в регионе 2207 рублей (с горелкой мощностью до 30 кВт) дороже только в Москве и в Московской области, где установлены тарифы 4500 и 3301 соответственно. За четырехгорелочную газовую плиту в «Калининградгазификации» требуют заплатить 961 рубль. Примерно такая же ставка (1046 рублей) установлена в Архангельской области. Дороже эта услуга обойдется в Московской области (1372 рубля). В то же время в Санкт-Петербурге за обслуживание плиты просят 320 рублей, в Москве — 195 рублей.
Тарифы на техобслуживание газового оборудования в субъектах РФ (цены указаны с НДС, который оплачивает потребитель):
|
Оборудование
|
Калининградская область
|
Москва
|
Московская область
|
Санкт-Петербург
|
Псковская область
|
Архангельская область
|
Газобаллонная
|
941,65
|
Тариф не указан
|
Тариф не указан
|
Тариф не указан
|
Тариф не указан
|
863,80 — 1151,70, по количеству горелок (с НДС 20% — 1036,56-1382,04)
|
Сигнализатор загазованности
|
490,48
|
Тариф не указан
|
1320
|
450
|
326
|
85,30 на сигнализаторы типа Seitron, СИКЗ, SLORA, СЗ-1(2) (с НДС 20% — 102,36)
|
Котел с атмосферной / вентиляторной горелкой мощностью до 30 кВт
|
2206,99
|
4500
|
3301
|
1630
|
1230
|
1 386,30 (с НДС 20% — 1663,56
|
Котел с атмосферной / вентиляторной горелкой мощностью от 31 до 60 кВт
|
2942,66
|
5500
|
5600 / 6240
|
Тариф не указан
|
1230
|
1 386,30 (с НДС 20% — 1663,56)
|
Колонка
|
2040,23
|
278
|
2592
|
585
|
864
|
1 386,30 (с НДС 20% — 1663,56)
|
Газовая плита на две горелки
|
725,87
|
195
|
1372
|
280
|
499
|
658,20 (с НДС 20% — 789,84)
|
Газовая плита на четыре горелки
|
961,27
|
195
|
1372
|
320
|
499
|
871,80 (с НДС 20% — 1046,16)
|
Варочная панель
|
725,87
|
Тариф не указан
|
1372
|
280
|
461
|
676 (с НДС 20% — 811,2)
|
Духовой шкаф
|
441,38
|
Тариф не указан
|
1372
|
170
|
281
|
479,90 (с НДС 20% — 575,88)
|
Газовая разводка
|
103
|
Тариф не указан
|
710
|
Тариф не указан
|
Тариф не указан
|
Тариф не указан
|
Газовый счетчик
|
Тариф не указан
|
193,20
|
783
|
Тариф не указан
|
Тариф не указан
|
319,90 (с НДС 20% — 383,88)
По мнению эксперта по вопросам ЖКХ Сергея Шерстюка, тарифы на обслуживание газового оборудования в Калининградской области завышены. «У нас тарифы и по газу завышенные, и тарифы, соответственно, на всё обслуживание будут тоже завышены», — пояснил он в разговоре с «Новым Калининградом».
По словам Шерстюка, расценки в основном зависят от заработной платы специалистов и стоимости их доставки к местам обслуживания оборудования. «Вообще сделали большую глупость, что доверили [техобслуживание газового оборудования] одной компании. Эта компания не настолько сильная, чтобы охватить всю область, то есть у неё нет специалистов — они сейчас вынуждены будут их нанимать. С другой стороны, есть порядка десяти мелких компаний, которые раньше занимались обслуживанием котлов, но их от этого дела отстранили, хотя они имели все сертификаты, все документы и имели грамотных специалистов. То есть, скорее всего, они („Калининградгазификация“ — прим. „Нового Калининграда“) сейчас будут их брать на подряд. А раз будут брать на подряд, то вот вам, пожалуйста, и цена», — добавил эксперт.
Как сообщали ранее в региональном правительстве, в Калининградской области должно быть заключено в общей сложности 498 тысяч новых «газовых» договоров. При наличии в квартире котла с небольшой мощностью (или колонки), плиты либо варочной панели и двух сигнализаторов загазованности стоимость техобслуживания обойдется примерно в четыре тысячи рублей в год.
На примере квартиры с газовым котлом мощностью до 30 кВт, варочной поверхностью и двумя сигнализаторами загазованности можно сопоставить разницу в стоимости обслуживания. До введения новых правил плата частной компании за обслуживание сигнализаторов котла, включая его чистку, составляла около 2400 рублей в год.
Скриншот одного из договоров техобслуживания «Калининградгазификации» на 2024 год
С графиком техобслуживания газового оборудования сотрудниками «Калининградгазификации» можно ознакомиться на сайте компании по ссылке. Чтобы узнать, когда наступит очередь вашего дома, нужно ввести адрес.
В случае, если заявка на заключение договора не подана, «Калининградгазификация» имеет право отключить газ. В компании поясняли, что перед этим собственнику направят два уведомления. Услугу перестанут оказывать не ранее чем через 40 дней после направления первого уведомления и не ранее чем через 20 дней после второго. За уклонение от заключения договора и отказ в допуске специалистов в квартиру предусмотрен штраф в размере от одной до двух тысяч рублей.
Текст: Елена Калугина, фото: Виталий Невар / Новый Калинингра
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