Власти: массового оттока производителей из региона не наблюдается

В региональном правительстве прокомментировали закрытие в Калининградской области двух предприятий по выпуску электроники. В Минэкпроме заявили, что компании, которые выпускают собственную продукцию, сохраняют производства. Массового оттока производителей из региона не наблюдается, заверила глава ведомства Вероника Лесикова. Ее слова приводит ТАСС.

«Отдельные предприятия контрактной сборки электроники, которые направляли свою продукцию в основном в страны ЕС, прекратили свою деятельность — например, упомянутый ООО „Телебалт Т“. Но предприятия, которые отказались от контрактных схем производства в пользу выпуска продукции собственной разработки, вполне успешно функционируют», — отметила Лесикова.

Она также заявила, что в 2022 году объем инвестиций в регионе увеличился на 20,2% к уровню 2021 года, а в январе-сентябре 2023 года — на 45% к уровню аналогичного периода 2022 года. По данным областного Минэкпрома, в радиоэлектронику за девять месяцев 2023 года было инвестировано свыше 8 млрд рублей — это 8,2% от всех инвестиций в область, или 34,6% инвестиций в обрабатывающую промышленность. Власти считают, что в 2026 году в Калининградской области «восстановятся докризисные объемы промышленного производства».