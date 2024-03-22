Набиуллина: у Киви-банка есть профицит более 28 млрд для покрытия обязательств

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В Центробанке уверены, что Киви-банк сможет покрыть свои обязательства перед клиентами, поскольку у него есть профицит денежных средств в размере более 28 млрд руб. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет Коммерсант».

«Вывод по итогам оценки временной администрации АСВ — у банка есть значительный профицит средств, более 28 млрд руб. То есть превышение его актива над обязательствами. И поэтому мы исходим из того, что все имеющиеся обязательства будут выплачены»,— сообщила Набиуллина на пресс-конференции.

Как уточняет информагентство со ссылкой на данные Агентства страхования вкладов, суммарный объем обязательств перед клиентами оценивается в несколько десятков миллиардов рублей.

Напомним, что Центробанк отозвал лицензию у Киви банка 21 февраля. По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе РФ. По информации ЦБ, «установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан». 22 марта стало известно, что Банк России отозвал лицензию у «Банка Стрела», переводившего средства из Киви банка.

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