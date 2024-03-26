Из границ порта Калининград исключают территорию бывшего завода «Балтика»

Из границ морского порта Калининград будет исключена территория бывшего судостроительного завода «Балтика». Об этом сообщили в Северо-Западном бассейновом филиале Росморпорта 25 марта.



На землях бывшего предприятия (участок №14) находятся причалы №№ 1-10 и два доковых причала. После корректировок там останется только причал для перевалки сыпучих грузов. На остальной территории запланирована ревитализация, отметили в филиале.

Изменения были утверждены в ноябре распоряжением правительства РФ. Этот документ также предполагает исключение из границ порта участка, примыкающего к предприятиям «БалтТехПром» и «Экопэт», и участка, на котором находится заправочный комплекс «Нацрыбресурса».

Как поясняли в кабмине, речь идет о территориях, на которых не ведется деятельность в целях торгового мореплавания. В правительстве также сообщали, что на землях, выведенных из границ порта, планируют построить предприятия по производству импортозамещающей продукции и «реализовать проекты по созданию комфортной городской среды и благоприятных условий для жизни в Калининградской области».

Губернатор Антон Алиханов, комментируя распоряжение правительства РФ, сообщал, что на одном из исключаемых участков запланировано строительство заводов «Автотора», на остальных предусмотрено благоустройство. «Очевидно, это уже не порт в плане фактического использования много лет. То есть эта территория нами просто будет благоустраиваться», — пояснял глава региона.

По данным Росморпорта, Северо-Западный бассейновый филиал располагает в порту Калининград 72 земельными участками общей площадью почти 415,8 га.