Из границ порта Калининград исключают территорию бывшего завода «Балтика»

Из границ порта Калининград исключают территорию бывшего завода «Балтика»
Схема изменения территории бывшего завода, опубликованная Росморпортом
Все новости по теме: Экономика

Из границ морского порта Калининград будет исключена территория бывшего судостроительного завода «Балтика». Об этом сообщили в Северо-Западном бассейновом филиале Росморпорта 25 марта.

На землях бывшего предприятия (участок №14) находятся причалы №№ 1-10 и два доковых причала. После корректировок там останется только причал для перевалки сыпучих грузов. На остальной территории запланирована ревитализация, отметили в филиале.

Изменения были утверждены в ноябре распоряжением правительства РФ. Этот документ также предполагает исключение из границ порта участка, примыкающего к предприятиям «БалтТехПром» и «Экопэт», и участка, на котором находится заправочный комплекс «Нацрыбресурса».

Как поясняли в кабмине, речь идет о территориях, на которых не ведется деятельность в целях торгового мореплавания. В правительстве также сообщали, что на землях, выведенных из границ порта, планируют построить предприятия по производству импортозамещающей продукции и «реализовать проекты по созданию комфортной городской среды и благоприятных условий для жизни в Калининградской области».

Губернатор Антон Алиханов, комментируя распоряжение правительства РФ, сообщал, что на одном из исключаемых участков запланировано строительство заводов «Автотора», на остальных предусмотрено благоустройство. «Очевидно, это уже не порт в плане фактического использования много лет. То есть эта территория нами просто будет благоустраиваться», — пояснял глава региона.

По данным Росморпорта, Северо-Западный бассейновый филиал располагает в порту Калининград 72 земельными участками общей площадью почти 415,8 га. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter