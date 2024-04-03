Перевозчик: нужно быть морально готовыми к доставке продуктов в регион морем

Жителям Калининградской области нужно морально готовиться к тому, что продукты и сырье в регион будут доставлять только морем. Такое мнение высказал соучредитель компании «Сталена», представитель Ассоциации международных автоперевозчиков Сергей Гоз в интервью на радио «Балтик Плюс».



«Я думаю, что нам морально нужно быть готовыми к тому, что так как у нас продукты с нашей большой страны в основной своей массе, возможно, потом будут и сырье, и продукты двигаться морем. Безусловно, это дороже, чем по суше. И я могу думать, что вот эта транспортная составляющая будет закладываться потом в стоимость продукта. И явно это будет здесь дороже стоить, нежели в Москве, в Питере либо где-то в Нижнем Новгороде. Я думаю, что мы сейчас уже это наблюдаем», — сказал Гоз.

При этом перевозчик предположил, что «за ценой продуктов поднимется и величина заработной платы». «Как на Сахалине», — уточнил Сергей Гоз.

На вопрос о том, какова на сегодняшний день доля транспортной составляющей в цене продукта, он заявил, что не может ответить за ритейлеров. «Но могу сказать так. Вероятнее всего, что, к примеру, те же триста тысяч в доставке какого-то дешевого продукта — это будет значимо. А вероятнее всего, что в доставке, возможно, какого-нибудь элитного алкоголя они будут стоить копейки», — добавил предприниматель.

Ранее перевозчики сообщили, что стоимость фрахта грузовика по маршруту Москва — Калининград к концу марта увеличилась до 300 тысяч рублей из-за ситуации на российско-литовской границе. По сравнению с январем цена выросла более чем в два раза.