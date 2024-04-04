Совфед одобрил законопроект, упрощающий приватизацию госимущества

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании законопроект, который упрощает приватизацию государственного имущества. Власти вводят способ продажи объектов по «минимально доступной цене», когда продажа на торгах не состоялась. Об этом сообщила пресс-служба Росимущества.

«В ходе такой процедуры минимально допустимая цена продажи имущества устанавливается в размере 5% или 10% от его начальной стоимости, задаток для участия в торгах — в размере 1% от начальной стоимости», — пояснили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что законопроект также предусматривает материальную ответственность при отказе покупателя от договора купли-продажи.

Документ предполагает внесение изменений в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» и ряд других актов. Власти решили в числе прочего облегчить участие в приватизации имущества для малого и среднего бизнеса. В частности, минимальный срок аренды, необходимый для получения преимущественного права выкупа, снижается до одного года.

Совет Федерации единогласно одобрил законопроект. Как пишет ТАСС, изменения в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» вступят в силу с 1 июля 2024 года, в другие нормативные акты — со дня официального опубликования документа.

В последние годы власти РФ активизировали работу по национализации. Как писал РБК, с февраля 2022 до конца 2023-го прокуратура подала более 55 исков с требованием обратить частные компании и имущество в доход государства. Прокуратура мотивировала обращения в суд нарушением законодательства, которое действовало в период приватизации, а также антикоррупционного законодательства или закона об иностранных инвесторах.