Закрытый госактив: чем закончилась история с Калининградским торговым портом

История с национализацией Калининградского морского торгового порта (КМТП) подошла к завершению. Предыдущие владельцы предприятия пытались противостоять Генпрокуратуре в многочисленных судах, но повлиять на ситуацию не смогли. Объект, который власти посчитали стратегическим, перешел в собственность государства, а в марте 2024 года в порту сменилось руководство. «Новый Калининград» рассказывает о последних событиях, связанных с переделом предприятия.

Основные фигуры в деле об изъятии акций КМТП — депутат Госдумы Андрей Колесник и бизнесмен, глава компании «Совфрахт» Дмитрий Пурим — дошли до Верховного суда. Рассматривать их жалобы там не стали. Семье Колесника принадлежал контрольный пакет акций порта: 51,75%. Дмитрий Пурим и шотландская фирма Orneto Partners LP владели 46,5% ценных бумаг. Помимо обжалования решения первой инстанции в Верховном суде Пурим пытался добиться пересмотра дела. Он и компания «Коксохимтранс» (43% ее акций перешли к шотландской фирме Orneto Partners LP), указывали на то, что семья Колесника владела более чем половиной акций, а значит, истцы не могли контролировать порт, следовательно, не должны были и предварительно согласовывать продажу ценных бумаг шотландской фирме. Но эти доводы не убедили ни областной арбитраж, ни апелляционную инстанцию (ее решение еще может быть обжаловано).

По решениям судов у основных владельцев порта изъяли все их акции в доход государства. С Андрея Колесника и его супруги также взыскали незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. Представители парламентария в суде высказывали мнение, что вся история с иском изначально была затеяна не для того, чтобы уличить его в коррупции — необходим был легитимный повод изъять контрольный пакет акций.

В последние годы власти РФ активизировали работу по национализации. Как писал РБК, с февраля 2022 до конца 2023-го прокуратура подала более 55 исков с требованием обратить частные компании и имущество в доход государства. Прокуратура мотивировала обращения в суд нарушением законодательства, которое действовало в период приватизации, а также антикоррупционного законодательства или закона об иностранных инвесторах. Президент Владимир Путин продолжает заверять, что «ни о какой деприватизации» речи не идет. Тем не менее, в Российском союзе промышленников и предпринимателей в феврале 2024 года сообщили, что готовят поправки против передачи государству активов добросовестных предпринимателей.

Акционером Калининградского торгового порта после судов стало Росимущество. На лицевой счет ведомства было зачислено 98 250 ценных бумаг предприятия — 98,25% от его уставного капитала (как стало известно во время судов, оставшаяся небольшая часть ценных бумаг принадлежит наследникам умершего в 2021 году директора КМТП Владислава Дорофеева). Новый владелец сменил руководителя порта, но делать это ему пришлось через суд. Изначально в компании заявили в ответ на обращение Росимущества, что не смогли принять решение об очередном собрании акционеров «в связи с отсутствием кворума» на заседании совета директоров.



Бывший директор Калининградского морского торгового порта Владимир Лавренчук

Директор КМТП сменился в конце марта 2024 года. Им стал Максим Скатов — руководитель компании-оператора Калининградского морского рыбного порта «Портовая инфраструктура». На сегодняшний день Скатов — по крайней мере, юридически — является руководителем обеих организаций (бывший директор КМТП Владимир Лавренчук, как сообщили «Новому Калининграду» в администрации порта, тоже остался работать на предприятии, его новая должность пока не разглашается). До кадровых перестановок власти региона заявляли о возможности «объединения нескольких активов» крупным инвестором, к которому может перейти КМТП. «Торговый и рыбный порты, у нас еще есть глубоководный причал и инфраструктура компании „Ледово“ в Светлом. Возможно, можно будет объединить и Балтийск, чтобы иметь максимальные возможности», — пояснял губернатор Антон Алиханов в интервью порталу Rugrad.

Компанией-оператором Калининградского рыбного порта с 2021 года выступает московское акционерное общество «Современные инфраструктурные технологии и инновации» (АО «Сити Групп»). Недавно созданная компания арендовала это предприятие на 49 лет.

Как будут работать два предприятия в дальнейшем, пока неизвестно. В Росимуществе не раскрывают дальнейших планов на Калининградский морской торговый порт. В феврале в ведомстве заявляли в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда», что «прорабатывают эти вопросы». Редакция запрашивала информацию о дальнейшей работе предприятия и после смены гендиректора. Этот запрос в Росимуществе проигнорировали.

Издание «Ведомости» в середине марта сообщило со ссылкой на источник, что власти собираются продать активы, которые были получены в собственность государства в прошлом году — в их числе и Калининградский морской торговый порт. В случае, если эти планы подтвердятся, порт переживет вторую приватизацию. Впервые он перешел в частные руки в девяностые годы. Как рассказывал «Новому Калининграду» председатель первичной профорганизации Российского профсоюза докеров Морского торгового порта Калининграда Михаил Чесалин, тогда Андрей Колесник и другие местные бизнесмены активно скупали паи докеров.

Губернатор Антон Алиханов, комментируя судьбу КМТП осенью прошлого года, сообщал, что областное правительство находится «в контакте» с Минтрансом и Росморпортом. «Я думаю, что в перспективе в порту появится стратегический инвестор, так как объект именно стратегический, как для региона, так и для всей страны. Нам необходимы грамотные управленцы, которые будут заниматься развитием порта», — пояснял Алиханов. Как утверждает губернатор, для сотрудников предприятия «ничего не изменилось».

Текст: Елена Калугина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград