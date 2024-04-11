СМИ: калининградский алкозавод собирается выкупить бывший глава Волгограда

Калининградский спирто-водочный завод «Итар» готовится выкупить структура, связанная с экс-мэром Волгограда Евгением Ищенко, пишет в четверг, 11 апреля, «Коммерсант». Имущество предприятия, принадлежавшего обанкротившемуся производителю и экспортеру водки Stolichnaya, уже выставлялось на торги летом прошлого года, однако тогда назывался другой потенциальный покупатель.



Торги по продаже комплекса выиграло АО «Исида», компания предложила за актив 411,75 млн руб.при начальной цене в 362,3 млн руб. Лот включает права аренды земельных участков, здания, оборудование, товарные знаки «Брызги Балтики», «Паровоз» и т. д.

По данным СПАРК, «Исида» учреждена Евгением Ищенко в 2020 году, текущие владельцы в ЕГРЮЛ не раскрываются. Гендиректор «Исиды» Алексей Раевский также возглавляет АО «Азимут», собственником которого согласно ЕГРЮЛ выступает Ищенко.

По данным «Коммерсанта», Евгения Ищенко называют одним из основателей «МДМ-банка», который в 2016 году был присоединен к «Бинбанку». В 2003–2006 годах Ищенко был мэром Волгограда, покинув пост после возбуждения уголовного дела. По данным СПАРК, Евгений Ищенко также владел 85% компании «Тамерлан», развивавшей сети «Покупочка», «ПокупАЛКО» и которую в 2023 году выкупила X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»).

Завод «Итар» входил в группу «Вест-Алко» бывшего вице-премьера регионального правительства Константина Суслова. Выпускал водку «Легенда Кремля», а также — по контракту с ФКП «Союзплодоимпорт» — марки Stolichnaya и Moskovskaya. В 2014 году, как писал РБК, «Итар» экспортировал около 450 тыс. дал водки, заняв 4,6% от всех поставок напитка. В 2021 году началась процедура банкротства предприятия, этого добилась Федеральная налоговая служба, которой компания задолжала более 618 млн рублей.

В 2019 году в рамках процесса против издателя «Новых колес» Игоря Рудникова и экс-замполпреда президента Александра Дацышина, были заслушаны прослушки разговоров экс-главы УМВД по Калининградской области и главы СК по Калининградской области Виктора Леденева. Как сообщал «Новый Калининград», значительная часть разговора Леденева с Мартыновым посвящена проблемам бизнеса семьи Суслова с налоговыми органами. Мартынов жаловался, что региональное управление ФНС якобы необоснованно уклоняется от заключения мирового соглашения с предприятием, что мешает его работе. У компании был крупный китайский контракт и российские заказы, и если бы налоговая подписала мировое соглашение, то компания могла бы оперативно погасить долги по налогам, убеждал Мартынов Леденева. В производстве у Леденева находилось уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, но глава управления СК отмечал, что его расследование будет длиться долго, и если компания Сусловых действительно собирается погасить долги по налогам, то Следственный комитет препятствовать работе компании не намерен. В конце 2019 года Виктор Леденев был отстранен от должности главы регионального СК.