В регионе выдали разрешение на второй цех по производству полуприцепов

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Региональные власти выдали разрешение на строительство второго цеха по производству полуприцепов завода «Грюнвальд» в индустриальном парке «Храброво». Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

Цех предусмотрен на земельном участке с кадастровым номером 39:05:051215:370. Общая площадь объекта высотой один-два этажа составит 1827,9 кв. м. Разрешение на строительство выдано компании «Грюнвальд Ост», оно действует до 3 октября 2026 года.

В феврале 2024 года проект второго этапа строительства завода прошел экспертизу. Документацию подготовила компания «Дивек-Проект». Первый цех машиностроительного завода «Грюнвальд» разрешили ввести в эксплуатацию в марте. Общая площадь двухэтажного здания составляет 1909,4 кв.метра. Компания реализует в «Храброво» проект по производству полуприцепов, надстроек на грузовые автомобили и автокомпонентов.

В конце прошлого года областной Фонд развития промышленности выдал «Грюнвальду» свой самый большой займ — 150 млн рублей — под 1% годовых сроком на пять лет. Займ составил значительную часть инвестиций в роботизацию производства. Корпорация развития Калининградской области ранее сообщала, что «Грюнвальд» намерен реализовать в «Храброво» проект стоимостью 1,36 млрд рублей, предполагающий создание 400 рабочих мест.

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