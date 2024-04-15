В регионе выдали разрешение на второй цех по производству полуприцепов

Региональные власти выдали разрешение на строительство второго цеха по производству полуприцепов завода «Грюнвальд» в индустриальном парке «Храброво». Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.



Цех предусмотрен на земельном участке с кадастровым номером 39:05:051215:370. Общая площадь объекта высотой один-два этажа составит 1827,9 кв. м. Разрешение на строительство выдано компании «Грюнвальд Ост», оно действует до 3 октября 2026 года.

В феврале 2024 года проект второго этапа строительства завода прошел экспертизу. Документацию подготовила компания «Дивек-Проект». Первый цех машиностроительного завода «Грюнвальд» разрешили ввести в эксплуатацию в марте. Общая площадь двухэтажного здания составляет 1909,4 кв.метра. Компания реализует в «Храброво» проект по производству полуприцепов, надстроек на грузовые автомобили и автокомпонентов.