В «Храброво» запустили новый завод по производству алюминиевых кузовов (фото)

В индустриальном парке «Храброво» начал работу новый завод. Вторую очередь производства алюминиевых кузовов для полуприцепов запустило машиностроительное предприятие Grunwald, сообщили в Корпорации развития Калининградской области.

«Всего по проекту возведено два новых производственных цеха площадью 4 000 м² и необходимая промышленная инфраструктура. На новой производственной площадке полностью локализован процесс производства кузовов из алюминия, это произошло впервые в истории компании Grunwald. При этом часть технологических процессов роботизирована, включая сварку оснований кузовов», — говорится в сообщении.

Новое станочное оборудование, задействованное на площадке, позволило локализовать на месте производство бортов и оснований для стальных самосвальных кузовов из линейки дорожно-строительной техники, отметили в пресс-службе компании.

Общий объём инвестиций, как сообщается, составил 580 млн рублей, из них 115 млн было вложено в роботизацию. Размер участка на территории технопарка, находящийся в управлении компании, позволяет развивать новую промышленную площадку и возводить следующие цеха и склады.

«Считаю большой удачей, что появился технопарк в Храброво, давший нам хорошие возможности. Планируем нарастить выпуск по наиболее востребованным моделям в агроперевозках: самосвальные полуприцепы с алюминиевыми кузовами объёмом 44 и 52 м³», — отметил основатель компании Grunwald Алексей Драч.

Региональные власти выдали разрешение на строительство второго цеха по производству полуприцепов завода Grunwald в индустриальном парке «Храброво» в апреле 2024 года. Объект возвели на земельном участке с кадастровым номером 39:05:051215:370. Его общая площадь составила 1827,9 м². В феврале 2024 года проект второго этапа строительства прошёл экспертизу. Первый цех машиностроительного завода разрешили ввести в эксплуатацию в марте. Общая площадь двухэтажного здания составляет 1909,4 м².

В конце 2023 года областной Фонд развития промышленности выдал Grunwald свой самый большой займ — 150 млн рублей — под 1% годовых сроком на пять лет. Займ составил значительную часть инвестиций в роботизацию производства. Корпорация развития Калининградской области ранее сообщала, что компания намерена реализовать в «Храброво» проект стоимостью 1,36 млрд рублей, предполагающий создание 400 рабочих мест.