Науседа о заводе «Вичюнай» в Советске: «Очевидно, что бизнес продан с запозданием»

Рыбозавод «Вичюнай» в Советске, находившийся в управлении компании мэра Каунаса Висвалдаса Матиёшайтиса, давно следовало продать. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет ТАСС.

«Очевидно, что бизнес продан с запозданием. Всех этих обвинений и справедливых упреков можно было бы избежать, продав завод раньше», — сказал Науседа. — Но, как говорит народная мудрость, лучше поздно, чем никогда«. Президент Литвы допустил, что более ранней продаже завода препятствовало много причин, но подчеркнул, что литовский бизнес должен стремиться к тому, чтобы свести связи с Россией к минимуму.

По данным информагентства, на протяжении длительного времени на мэра Каунаса оказывалось давление со стороны СМИ и политиков за то, что его компания Viciunu grupe по производству рыбной продукции и других продуктов питания продолжает бизнес с Россией.

Напомним, в начале апреля стало известно, что компания Viciunai Group получила согласие властей РФ на продажу завода в Советске. Сделку одобрила правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. По сведениям из Единого госреестра юрлиц, 100% акций ООО «Вичюнай-Русь» перешли управляющей компании «Группа Океан», зарегистрированной в Санкт-Петербурге.