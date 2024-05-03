Перед Пасхой в Калининграде существенно подешевели яйца

Перед Пасхой, которую православные христиане отмечают в этом году в воскресенье, 5 мая, в Калининградской области отмечается снижение цен на куриные яйца. Ранее о недопустимости роста цен на эту продукцию к празднику участников рынка предупреждали антимонопольщики.



В пятницу, 3 мая, десяток яиц категории С1 в сетях супермаркетов «Спар», «Виктория» и «Пятерочка» продается по 109,9-109,99 руб., по сравнению с прошлым месяцем они подешевели на 20-30 руб. В сети магазинов «Наш продукт» холдинга «ДолговГрупп» яйца категории С1 продаются по 95 руб. за десяток (и деревенские, и цветные), а категории С2 — по 82 руб. за десять штук.

В середине апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напомнила участникам рынка куриных яиц о необходимости «сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей».

Представители холдинга «Долгов Групп» тогда пообещали, что в предпраздничные дни и до 6 мая компания будет удерживать цены на продукцию категории C1 в своих магазинах «Наш продукт» на уровне 95 руб. за десяток.