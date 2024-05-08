Суд обратил в доход государства активы макаронной фабрики «Макфа»

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Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество крупнейшего в стране производителя макаронных изделий АО «Макфа» и связанных с ним компаний. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвокатов Игоря Трунова и Вячеслава Плахотнюка. Заседание прошло в закрытом режиме.

Как отмечает издание, суд потребовал немедленного исполнения решения. По иску Генпрокуратуры арест был наложен на 100% АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», на все акции АО «Долговское» и другие предприятия. В соответчиках по иску числились 34 компании и 13 человек. Среди них — основатель «Макфы» экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор «Макфы» экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.

В сообщении на сайте «Макфы» сказано, что компания после решения суда о передаче имущества в доход государства продолжает работу в штатном режиме. Условия труда, режима и оплаты труда сохраняются. Адвокаты АО «Макфа» намерены подать апелляционную жалобу.

Генпрокуратура подала иск в суд в конце марта. В надзорном ведомстве посчитали, что бенефициары занимались бизнесом, будучи представителями органов госвласти.

В последние годы в России активизировали работу по национализации. Как писал РБК, с февраля 2022 до конца 2023-го прокуратура подала более 55 исков с требованием обратить частные компании и имущество в доход государства. Обращения в суд были мотивированы нарушением законодательства, которое действовало в период приватизации, а также антикоррупционного законодательства или закона об иностранных инвесторах.

В Калининградской области в 2023 году в собственность государства перешел Калининградский морской торговый порт. Росимуществу стало владельцем 98,25% акций предприятия. По сведениям издания «Ведомости», его инвестором может стать структура госкорпорации «Росатом». Губернатор Антон Алиханов, комментируя национализацию порта в мае текущего года, не назвал его будущего владельца, но сообщил, что власти «сами сделали предложение».

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