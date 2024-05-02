Алиханов: инвестор торгового порта понятен, мы сами сделали предложение

Власти определились с основным инвестором Калининградского морского торгового порта. Сейчас областное правительство ведет работу с федеральными ведомствами. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в интервью изданию «Ведомости».

Как утверждает глава региона, порт «растет и работает стабильно». «Основной инвестор и его будущий владелец нам уже понятны. Мы сами им сделали предложение. Сейчас идет работа с Минфином, Росимуществом, другими коллегами в правительстве. Когда она будет завершена, мы сразу расскажем, кто инвестор», — сказал Алиханов.

Сейчас основным акционером порта выступает Росимущество, на его счет зачислено 98 250 ценных бумаг предприятия. В 2023 году Генпрокуратура РФ подавала иски об изъятии акций у бизнесмена Дмитрия Пурима и шотландской фирмы Orneto Partners LP, а также у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. В результате в доход государства взыскали в общей сложности 98,25% ценных бумаг. Апелляционные и кассационные инстанции оставили решения без изменений.

В марте в порту сменился генеральный директор. Вместо Владимира Лавренчука компанию возглавил Максим Скатов. Вместе с тем судебные процессы еще не завершены. В конце марта Андрей Колесник заявил «Новому Калининграду», что планируется еще «минимум три разбирательства».