Алиханов: инвестор торгового порта понятен, мы сами сделали предложение

Все новости по теме: Передел Калининградского торгового порта

Власти определились с основным инвестором Калининградского морского торгового порта. Сейчас областное правительство ведет работу с федеральными ведомствами. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в интервью изданию «Ведомости».

Как утверждает глава региона, порт «растет и работает стабильно». «Основной инвестор и его будущий владелец нам уже понятны. Мы сами им сделали предложение. Сейчас идет работа с Минфином, Росимуществом, другими коллегами в правительстве. Когда она будет завершена, мы сразу расскажем, кто инвестор», — сказал Алиханов.

Сейчас основным акционером порта выступает Росимущество, на его счет зачислено 98 250 ценных бумаг предприятия. В 2023 году Генпрокуратура РФ подавала иски об изъятии акций у бизнесмена Дмитрия Пурима и шотландской фирмы Orneto Partners LP, а также у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. В результате в доход государства взыскали в общей сложности 98,25% ценных бумаг. Апелляционные и кассационные инстанции оставили решения без изменений.

В марте в порту сменился генеральный директор. Вместо Владимира Лавренчука компанию возглавил Максим Скатов. Вместе с тем судебные процессы еще не завершены. В конце марта Андрей Колесник заявил «Новому Калининграду», что планируется еще «минимум три разбирательства».

Комментируя возможную приватизацию порта, депутат сказал, что не знает, «для чего инвестор там нужен». «Предприятие самодостаточное абсолютно, — пояснил он. — Но раз есть такая необходимость, наверное, передать инвестору — там еще по-разному может всё закончиться, но дай Бог, чтоб этот инвестор не ухудшил хотя бы работу предприятия». Подробнее о последних событиях, касающихся национализации порта, читайте в публикации «Нового Калининграда» по ссылке.

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