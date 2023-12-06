Алиханов утвердил ограничения по работе мигрантов в регионе на 2024 год

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Губернатор Антон Алиханов подписал указ, которым вводятся ограничения по работе иностранных граждан в Калининградской области на 2024 год. Документ опубликовали в среду, 6 декабря, на портале правовой информации.

Ограничения касаются мигрантов, работающих по патентам. Запрет на привлечение к трудовой деятельности иностранцев сохраняется для таких сфер, как производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также детского питания и пищевых продуктов, пассажирские перевозки (к ним отнесены как общественный транспорт, так и такси), отельный бизнес, общее образование и трудоустройство. Кроме того, под запрет попадает деятельность по обработке данных и предоставление услуг по размещению информации.

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Патенты получают иностранные граждане, которые прибывают в Калининградскую область из стран с безвизовым режимом, за исключением приезжих из государств, входящих в Евразийский экономический союз (Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении). В Калининградской области вводят ограничения на работу таких мигрантов с 2021 года. Как пояснял губернатор Антон Алиханов, эти меры принимаются «с целью поддержания достойного уровня оплаты труда, создания новых рабочих мест» для жителей региона.

При этом в последние месяцы калининградские предприниматели сообщают о проблеме оттока мигрантов из-за обесценивания рубля. Бизнес-омбудсмен региона Светлана Нижегородова выражала опасения, что сложившаяся ситуация может оказать негативное влияние на производство в регионе. Власти, в свою очередь, заявляют, что планируют привлекать на освободившиеся рабочие места русских, которые, как ожидают чиновники, будут переезжать в регион (как на ПМЖ, там и на заработки) из соседних стран Европы.

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