Грузопассажирский паром «Антей» начал осуществлять рейсы в Калининград

Грузопассажирский паром «Антей» осуществляет свой первый рейс из Усть-Луги в Калининград. Он должен прибыть в регион вечером 17 мая, сообщает телеграм-канал «Паромное сообщение Балтийск — Усть-Луга».

«Первым рейсом в Калининград будет доставлено 44 единицы транспорта- накатная техника с различным негабаритным и тяжеловесным оборудованием, строительная и сельскохозяйственная техника, строительные материалы, легковые автомобили. Первым рейсом следуют и первые пассажиры», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что время в пути в одну сторону составляет порядка 38 часов. «Антей» планирует осуществлять в среднем шесть круговых рейсов в месяц.



Напомним, о том что на линию Усть-Луга — Балтийск планируют поставить грузопассажирский паром «Антей», стало известно в конце апреля. Паром построенный в 1988 году, вмещает 49 железнодорожных вагонов либо 50 фур. В нем также предусмотрено 156 мест для водителей грузовиков. В расписании, опубликованном на сайте оператора, указаны рейсы с 15 мая до 29 августа текущего года. Оператором является компания «Посейдон», зарегистрированная в Калининграде.