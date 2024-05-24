В апреле в Калининградской области ускорилась годовая инфляция

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Годовая инфляция в Калининградской области в апреле 2024 года ускорилась до 9,37% после 8,3% в марте. Основная причина — высокий потребительский спрос, который позволял производителям и поставщикам переносить возросшие издержки в цены товаров и услуг. Темп прироста цен в регионе оставался выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (7,62%) и в целом по России (7,84%).Соответствующие данные содержатся в информационно-аналитическом материале территориального отделения Банка России.

Цены на продовольственные товары в апреле выросли в годовом выражении на 10,24% после 9,64% в марте. «Издержки переработчиков мяса и молока продолжили расти. Как и прежде, основными причинами оставались дефицит кадров, удорожание логистики и упаковки. В результате цены на пельмени, сосиски, колбасные изделия, сметану и сливки росли быстрее, а творог подешевел меньше в годовом выражении, чем месяц назад. Аналогичные причины привели к ускорению годового роста цен на макароны и вермишель», — прокомментировали в ЦБ.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в апреле увеличился до 7,38% после 6,66% в марте. Увеличение продаж легковых автомобилей привело к росту спроса на шины. В этих условиях производители и поставщики переносили в цены возросшие издержки на оплату труда сотрудников, логистику и сырье. В итоге цены на автомобильные покрышки в апреле выросли в годовом выражении после снижения месяцем ранее.

С 1 апреля этого года повысились ставки утилизационного сбора. При этом в Калининградской области сохранялся устойчивый спрос на подержанные иномарки. Как следствие, годовой рост цен на эту категорию товаров ускорился.

Из-за удорожания импортного сырья для производства лекарств, увеличения затрат на оплату труда и логистику выросли издержки фармацевтических компаний. Поэтому медикаменты подорожали в годовом выражении сильнее, чем месяц назад.

Годовой прирост цен на услуги в апреле увеличился до 11,29% после 8,7% в марте.

Продолжился рост спроса на съемное жилье в регионе, в том числе из-за увеличения туристического потока. В итоге аренда квартир ускоренно дорожала в годовом сопоставлении.

В апреле интерес жителей региона к зарубежным турам повысился, а предложение доступных направлений оставалось ограниченным. Это привело к ускорению годового роста цен на турпоездки в страны Закавказья, а также в Турцию и Египет.

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