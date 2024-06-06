Облвласти заключили с инвесторами соглашения на строительство аквапарка и гостиницы

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В четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Алексей Беспрозванных подписал соглашения с компаниями «Волна» и «Янтарное», которые планируют возвести на территории региона аквапарк и гостиницу. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Инвесторы анонсируют масштабные проекты. Надеюсь, что в том числе благодаря нашему соглашению, предстоящее строительство будет учитывать интересы местных жителей, обеспечивая их занятость, создавая комфортную среду, сохраняя уникальную атмосферу для жизни и отдыха на берегу Балтийского моря», — отметил Алексей Беспрозванных.

Напомним, ранее сообщалось, что компания «Волна» планирует создать в Сокольниках туристический кластер «Акваполис» общей площадью 600 тысяч квадратных метров и стоимостью 77 миллиарда рублей. На территории хотят построить аквапарк площадью 88 тысяч «квадратов», санаторий, спа-комплекс, отели, торговый центр, многоквартирные жилые дома, фитнес-центр и зону активного отдыха у моря. Кроме этого в кластере обещают создать образовательный кампус, возвести школу, детский сад и поликлинику. Объекты планируют разместить на пяти земельных участках. Объекты кластера предполагается вводить в эксплуатацию поэтапно, начиная с 2027-2028 годов. Компания может войти в число крупнейших работодателей региона, обеспечив занятость почти 1 300 человек. Проект был одобрен инвестсоветом, «Акваполис» сможет получить земли в аренду без торгов.

В свою очередь, компания «Янтарное» заявляет строительство до 2029 года в Пионерском пятизвездочной гостиницы на 150 номеров со СПА-зоной и бассейном. Помимо общественно-деловой, коммерческой и лечебно-оздоровительной зон на территории объекта запланировано обустройство фестивальной площади с амфитеатром и пешеходного бульвара. Инвестиции в проект, также ранее одобренный инвестсоветом, оцениваются в 3,3 млрд рублей, появится более 400 новых рабочих мест.


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