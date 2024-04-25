Аквапарк и жилье: что собираются построить в туристическом кластере у Сокольников

В четверг, 25 апреля, областной инвестсовет одобрил проект туристического кластера в Сокольниках с аквапарком, который обещают сделать самым большим крытым сооружением в стране. Крупный калининградский бизнесмен Александр Качанович, известный по истории со «стаканом» в Светлогорске и масштабным стройкам, обещает вложить в новую «точку притяжения» 77 миллиардов рублей. То, что один аквапарк в регионе уже запланирован, инвестора не смущает. Рассказываем, какой туркластер задумали в Зеленоградском округе и как к нему отнеслись участники инвестсовета.

Официально инвестором проекта, общая площадь которого оценивается в 600 тысяч квадратных метров, выступает компания «Акваполис». Аквапарк, по задумке застройщика, должен стать ядром территории. Площадь этого объекта составит 88 тысяч квадратов, он рассчитан на три тысячи посещений в сутки. Александр Качанович объявил, что аквапарк в Сокольниках станет самым большим крытым объектом в России, Северной Европе и Прибалтике. Внутри предусмотрены водные аттракционы, профессиональный тренажер для серфинга — «искусственная волна», открытые и парящие бассейны, зона спа, фитнес-центр, помещения для занятий йогой, спортивные секции и подземный торговый центр.

«Последние десять лет на территории Российской Федерации практически не реализовывались новые проекты. И наличие вот этого временного отрыва дает нам неоспоримые конкурентные преимущества, потому что мы имеем возможность заложить аквапарк следующего поколения, технологичный, эффективный и высокопривлекательный для туристов, — пояснил Качанович. — Будем надеяться, что этот проект очень понравится жителям нашего региона. Это будет самое быстрое море».





Помимо аквапарка кластер, по задумке инвестора, будет включать «санаторий новой формации», спа-комплекс, отели (325 тысяч кв. м), торговый центр, многоквартирные жилые дома на (180 тысяч кв. м), фитнес-центр и зону активного отдыха у моря. Кроме этого на территории хотят создать образовательный кампус, школу, детский сад и поликлинику. Объекты планируют разместить на нескольких участках. В презентации инвестора были указаны пять земель с кадастровыми номерами 39:05:010328:121, 39:05:010328:4, 39:05:051101:18, 39:05:051101:1455 и 39:05:051101:1456. Александр Качанович сообщил, что ожидает порядка двух миллионов посетителей в год, из которых миллион составят туристы и миллион — местные жители.





При этом в регионе запланирован еще один крупный курорт с аквапарком — «Белая дюна» под Янтарным, который вошел в федеральный проект строительства круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал». На вопрос, удастся ли привлечь так много посетителей в Сокольники с учетом этих планов, Качанович заявил, что количество туристов в регионе будет напрямую зависеть от состава и объема предлагаемых услуг. Крытый аквапарк, по его мнению, позволит «убрать сезонность» посещения Калининградской области.

Регион, по подсчетам бизнесмена, способен загрузить два «средних аквапарка». По его словам, в среднем по России один такой объект приходится на 1,5 млн жителей, а минимальной нормой считается 500 тысяч жителей.

Бывший замминистра экономики областного правительства Михаил Городков поинтересовался, не возникнет ли проблем в доставкой оборудования из-за санкций и не будет ли «под прекрасной мыслью об аквапарке все сведено к строительству многоквартирного жилья на берегу моря» (включение домов в кластер связали с необходимостью размещения работников, «и не только их»). На это Александр Качанович сообщил, что «Акваполис» берет на себя инвестиционное обязательство. «У нас есть утвержденный план, мы планируем по нему все реализовывать. Для того, чтобы избежать негативного влияния санкций на данный проект, мы провели уже переговоры с большим количеством китайских поставщиков», — заверил инвестор. Губернатор Антон Алиханов, в свою очередь, уточнил, что «всё будет закреплено инвестдоговором».





Комментируя проект, глава региона обратил внимание, что «искусственную волну» в аквапарке можно использовать для проведения чемпионатов по серфингу. «Уровень оснащения оборудование предполагает профессиональное использование», — заверил докладчик.

Александр Качанович пообещал выполнить социальные обязательства на сумму 4 млрд рублей. К ним он отнес расширение велодорожки, обустройство пляжа до стандарта «Голубого флага» и пунктов отдыха, строительство инженерной инфраструктуры, благоустройство всей территории и парковки на 1500 мест, создание рекреационной зоны. Участники инвестсовета поддержали проект застройщика — компания сможет получить земельные участки в аренду без торгов. Инвестор также попросил власти помочь с обустройством железнодорожного тоннеля рядом с аквапарком.

Текст: Елена Калугина; фото: Юлия Власова / Новый Калининград; изображения из презентации, представленной на заседании областного инвестсовета 25 апреля