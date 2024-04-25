5 «звезд» для «поселка Пионерского»: как одобрили застройку 1,3 га у моря

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Инвестсовет при губернатора Антоне Алиханове на заседании в четверг, 25 апреля, одобрил застройку 1,38 гектара земли в поселке Рыбном на окраине Пионерского. Это значит, что участок на первой линии у моря будет передан инвестору бесплатно и без торгов. Последний — компания «Янтарное», организованная специально под проект бизнесменами из Санкт-Петербурга. Они хотят построить в этом месте пятизвездочную гостиницу.

Согласно представленным планам, гостиничный комплекс в «фахверковом» стиле будет «смотреть» прямо на запланированный двухкилометровый променад от Светлогорска до Пионерского. Для строительства нужно консолидировать в один земельный массив 12 участков; половину территории составят 11 участков по 6 «соток». Однако, по словам директора ООО «Янтарное» Марата Каргинова, «место на сегодняшний день пустое, там пустырь». «Я так понимаю, что там нарезано было раньше, что-то кому-то собирались, наверное, там отдавать по ИЖД, еще что-то. Сейчас мы все пересмотрели, все поменяли в генплане», — сообщил губернатор Антон Алиханов. В процедуре передачи именно этой земли областным властям (ранее она принадлежала муниципалитету) усматривала нарушения прокуратура. Туда обращались общественники, возмущенные тем, что за лакомую территорию Пионерский не получит ни копейки. Они не ошиблись — впрочем, на будущее городу обещают налоговый рай. Но об этом ниже.







К моменту окончательной сдачи — второму кварталу 2029 года (комплекс намерены возводить постепенно и начать с оздоровительно-санаторных услуг) — инвестор планирует потратить на проект около 3,3 млрд рублей и создать от 400 до 500 рабочих мест. Кроме того, Марат Каргинов особо отметил создание «5 тысяч [квадратных] метров общественных зон: это и проведение конференций, и СПА-комплекс, и медицинские услуги дополнительно». Запланирован бассейн под открытым небом с видом на море, а также «локальная доминанта с панорамным лифтом и видовым рестораном».

Как было обозначено на одном из презентационных слайдов, в отеле планируется 150 номеров: 110 из них — двухместных, 30 «джуниор-сьютов» и 10 двухкомнатных. Проект предусматривает подземную парковку площадью 5 тысяч квадратных метров.

При этом обещано около 5 млрд налоговых и неналоговых отчислений в бюджеты разного уровня. Хоть и за 20 лет. «То что мы посчитали. Из них большая доля это региональный бюджет и муниципальный 42% — соответственно, [это] будет оставаться в регионе», — обнадежил присутствующих инвестор. Нехитрые подсчеты говорят о том, что город таким образом должен получать около 105 млн рублей в год — больше десятой части своего нынешнего бюджета.

Представляя проект, он с ходу заявил, что в Калининградской области наблюдается явный недостаток гостиниц высокого класса и назвал Пионерский «поселком». Губернатор тезис в целом поддержал: «Понятно, что в Пионерском „пятерок“ и близко нету. Может быть, все-таки позволит и СПА, и бассейн как-то выйти из состояния спального района Калининграда». Антон Алиханов напомнил, что означенный гостиничный комплекс планируется на самом низком участке берега в Рыбном, поэтому там находится удобное место для спуска к морю без «серпантина» как Светлогорске и дал поручение построить этот спуск — очевидно, за областной счет.





Строительство этой и запланированных по соседству гостиниц вписывается в концепцию застройки западной части Пионерского, победившую в ходе конкурса год назад. Ее разработала одна из московских компаний; в итоге, по словам советника губернатора по архитектуре Вячеслава Генне, «у нас есть возможность получить здесь пешеходную зону по аналогии с любым курортным городом Балтийского побережья: и Польша, и Литва, и Россия». Гулять пешеходы будут, впрочем, по территории, в основном запланированной к застройке — апартаментами и коммерческой недвижимостью высотой до 5-6 этажей с вкраплениями ресторанов и отелей.

Единственное неудобство — близость к порту и его инфраструктуре. На это, в частности, обратил внимание участников инвестсовета глава Калининградской торгово-промышленной палаты Феликс Лапин. Он напомнил о расположенной рядом дороге, которая была возведена для перевозки грузов из порта: «Если два парома будут ходить, то это порядка там 250 [грузовиков]», — и усомнился, что «заявка на пятизвездочность территории» ООО «Янтарное» будет соответствовать реалиям.

Алиханов в ответ сообщил, что эту землю от склона у порта отделяет площадка, ранее приобретенная другими представителями северной Пальмиры. «Там большой участок, его кстати тоже петербуржцы купили, правда им обещали местные „решалы“, что они что-то решат, но местным „решалам“ лучше не верить. Я имею ввиду [обещания], что переведут под высокоэтажную жилую застройку, при том, что покупалась, это по-моему, тоже с аукциона как раз тоже под общественно-деловую [застройку], под отель и все остальное», — ударился в воспоминания он.

А вот «грузовая» дорога, как пояснила министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина, действительно проходит не очень далеко. Впрочем, этот факт уже никого, в том числе инвестора, не смутил.





Попутно выяснилось, что электрических мощностей сейчас нет (в «Россетях-Янтарь» эту проблему пообещали решить за счет строительства подстанции и двухкилометровой кабельной линии). Кроме того, по словам Антона Алиханова, расширяются газовые возможности — правда, светлогорскую газораспределительную станцию увеличивают вдвое, а «вообще-то неплохо бы её расширить в четыре раза, с учётом всех тех планов, которые есть у потенциальных инвесторов».

Но кое-какая социальная нагрузка, возможно, ляжет и на них. И это не СПА и даже не конференц-залы, а «верхний променад» — прогулочная зона по верхней части склона. «Надо понять, устраивает ли его инвестор совместно с другими, которые будут вокруг, или это наша работа. Мне кажется, что это их работа, и было бы правильно их этим, так сказать, озаботить, но просто чтобы они делали все в одной концепции», — пояснил губернатор.

Набрался смелости «нагрузить» застройщиков и глава местной администрации Леонид Шибаев. «Постоянно жители просят, давайте сделаем музей рыбаков, но это не музей на несколько тысяч квадратных метров, а это какой-то уголок в 200−300 метров, который мог бы стилистически тоже придать свой какой-то шарм. Прошу также учесть по возможности», — ходатайствовал он. Антон Алиханов с ним согласился и поручил вопрос проработать с инвестором, чтобы учесть «пожелания муниципалитета».

Текст: Оксана Ошевская, фото: Юлия Власова / Новый Калининград, изображения — скриншоты слайдов, представленных на инвестсовете