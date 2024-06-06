Глава Светлогорского округа намерен построить бройлерную птицефабрику (фото)

В Калининградской области намерены построить бройлерную птицефабрику с ориентировочной мощностью 14 тысяч тонн мяса в год. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе «Сбербанка», выступившего одним из подписантов трёхстороннего соглашения (другими сторонами выступили зарегистрированная в Славске компания «Калининградская птица» и правительство Калининградской области) о развитии мясного птицеводства.



«В проект будет вложено 4,4 млрд рублей, строительство профинансирует Сбер», — уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что соглашение было подписано 6 июня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме. Гендиректором компании «Калининградская птица» является бизнес-партнер семьи Александра Ковальского (бывший глава администрации Светлогорска) Андрей Мохнов, возглавляющий с 2018 года Светлогорский городской округ . В окружном Совете депутатов муниципального образования «Новому Калининграду» сообщили, что Мохнов занимает свою должность на неоплачиваемой основе.