Глава Светлогорского округа намерен построить бройлерную птицефабрику (фото)

Глава Светлогорского округа намерен построить бройлерную птицефабрику (фото)
Андрей Мохнов на фото справа. Фото: пресс-служба Сбербанка
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В Калининградской области намерены построить бройлерную птицефабрику с ориентировочной мощностью 14 тысяч тонн мяса в год. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе «Сбербанка», выступившего одним из подписантов трёхстороннего соглашения (другими сторонами выступили зарегистрированная в Славске компания «Калининградская птица» и правительство Калининградской области) о развитии мясного птицеводства.

«В проект будет вложено 4,4 млрд рублей, строительство профинансирует Сбер», — уточнили в пресс-службе. 

Сообщается, что соглашение было подписано 6 июня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме. Гендиректором компании «Калининградская птица» является бизнес-партнер семьи Александра Ковальского (бывший глава администрации Светлогорска) Андрей Мохнов, возглавляющий с 2018 года Светлогорский городской округ . В окружном Совете депутатов муниципального образования «Новому Калининграду» сообщили, что Мохнов занимает свою должность на неоплачиваемой основе.

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