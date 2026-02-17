Экспертиза одобрила проект бройлерной птицефабрики под Славском

Проект строительства птицефабрики по выращиванию бройлеров под Славском прошёл экспертизу. Мощность предприятия составит 13 тыс. тонн мяса птицы и 1,2 тонн мясных субпродуктов. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 16 февраля. Документацию для экспертизы подготовили московские ООО «Проммаш тест инжиниринг», «АГК Экология», «Проектно-строительная компания „Третья столица“», а также липецкое ООО «ВСО Профиль» . В качестве экспертной организации выступило ООО «Проммаш тест экспертиза».

Строительством займётся ООО «Калининградская птица», зарегистрированное в Славске. Учредителем и генеральным директором значится Бхагат Дхананджаи. Основной вид деятельности компании — разведение сельскохозяйственной птицы.

Птицефабрика появится на участке с кадастровым номером 39:12:000000:846. Его площадь составляет 3 302 100 кв. м, а стоимость по кадастру — 13 млн руб. Участок предназначен для сельхоз использования.

О том, что в Калининградской области намерены построить бройлерную птицефабрику с ориентировочной мощностью 14 тысяч тонн мяса в год, стало известно в июне 2024 года. В проект хотели вложить 4,4 млрд рублей, строительство должен был профинансировать Сбер.