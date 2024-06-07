ГК «Атлантис» заявила о планах построить в Гусевском округе молочный комплекс

В Гусевском округе на территории площадью в 260 га планируется построить молочный комплекс. Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области, соглашение об отраслевом проекте заключили на Петербургском международном экономическом форуме компания «Атлантис-Молоко», Россельхозбанк и правительство региона.



Проектом предусмотрено строительство современных доильных залов, коровников, телятников, кормового цеха с системой утилизации отходов. Еще не менее 20 тыс. га земель сельхозназначения планируется использовать для формирования кормовой базы. «Размер дойного стада будущего комплекса составит 18 тысяч голов, что (при выходе комплекса на полную мощность) позволит ежегодно производить до 219 тыс. тонн сырого молока в год. Общее количество голов оценивается в 55 тысяч», — отметили в пресс-службе.

Гендиректор группы компаний (ГК) «Атлантис» Дханаджаи Бхагат также заявил, что всё сырое молоко, которое будет производиться на молочном комплексе, будет поставляться на наш молокоперерабатывающий завод в Калининграде. Планируется ввести его в эксплуатацию во втором полугодии 2024 года. Начало производство молока запланировано уже в 2025 году.

Общий объем капитальных вложений составит 35 млрд рублей. Реализация данного проекта предполагает создание в регионе дополнительно около 700 новых рабочих мест.

Группа компаний «Атлантис» ранее ввела в эксплуатацию на территории региона несколько пищевых производств, напоминает пресс-служба правительства региона: заводы по выпуску замороженных полуфабрикатов из рыбы и морепродуктов, курицы и сыра, панировочных сухарей и смесей, а также мукомольное предприятие.