Небольшая разница: сравниваем цены на продукты в Калининграде и Москве

На прошлой неделе журналист «Нового Калининграда» побывал в Москве и заглянул в магазин «Евроспар», расположенный в торговом центре в районе «Москва-Сити». Мы решили сравнить цены в столичном магазине и в «Евроспаре», расположенном в начале Советского проспекта в Калининграде.



Уточним, что владельцы у магазинов разные, ассортимент также несколько различается. Но мы постарались взять для сравнения или одинаковые позиции, или максимально приближенные. Анализ показал, что в Москве существенно дороже мука, томаты и сливочное масло, но при этом дешевле бананы, рис и куриное яйцо. Одинаковые цены на арбузы и яблоки «Голден».

Отметим, что по данным Калининградстата среднемесячная номинальная заработная плата в Калининградской области составила 52890,4 рубля. Средняя зарплата жителя Москвы в 2023 году - 134800 рублей, сообщал информационный центр правительства столицы.

Продукты Москва* Калининград** Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 119,50 139,99 Мука пшеничная «Французская штучка, 2 кг 226 167,99 Рис, 5 пакетиков 84,90 109,99 Гречка 79,90 59,99 Масло сливочное (180 г) 219,90 139,99 Чай „Гринфилд“ (по акции) 89,90 109,99 Масло подсолнечное „Олейна“ 158,90 127,99 Сахар, 1 кг 61,40 94,99 Яблоки „Голден“ (1 кг» 109,90 109,99 Апельсины (1 кг) 89,90 99,99 Арбуз (1 кг) 99,90 99,99 Лимоны (1 кг) 149,90 169,99 Бананы (1 кг) 144,90 159,99 Томаты (1 кг) 279,90 199,99 Огурцы (1 кг) 219,90 189,99 Лук отборный (1 кг) 69,80 99,99 Молоко (800-950 мл, 2,5%) 59,90 82,99 Творог (200 г, 9% жирности) 79,90 79,99

*В таблице приведены цены в магазине «Евроспар» в деловом центре «Москва-Сити» от 12 мая 2024 года

** В таблице приведены цены в магазине «Евроспар» в Калининграде по Советскому проспекту, 8 от 17 мая 2024 года

Текст, фото: Оксана Майтакова / «Новый Калининград»