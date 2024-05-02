Небольшая разница: сравниваем цены на продукты в Калининграде и Москве

На прошлой неделе журналист «Нового Калининграда» побывал в Москве и заглянул в магазин «Евроспар», расположенный в торговом центре в районе «Москва-Сити». Мы решили сравнить цены в столичном магазине и в «Евроспаре», расположенном в начале Советского проспекта в Калининграде.
Уточним, что владельцы у магазинов разные, ассортимент также несколько различается. Но мы постарались взять для сравнения или одинаковые позиции, или максимально приближенные. Анализ показал, что в Москве существенно дороже мука, томаты и сливочное масло, но при этом дешевле бананы, рис и куриное яйцо. Одинаковые цены на арбузы и яблоки «Голден».
Отметим, что по данным Калининградстата среднемесячная номинальная заработная плата в Калининградской области составила 52890,4 рубля. Средняя зарплата жителя Москвы в 2023 году - 134800 рублей, сообщал информационный центр правительства столицы.
|
Продукты
|
Москва*
|
Калининград**
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
119,50
|
139,99
|
Мука пшеничная «Французская штучка, 2 кг
|
226
|
167,99
|
Рис, 5 пакетиков
|
84,90
|
109,99
|
Гречка
|
79,90
|
59,99
|
Масло сливочное (180 г)
|
219,90
|
139,99
|
Чай „Гринфилд“ (по акции)
|
89,90
|
109,99
|
Масло подсолнечное „Олейна“
|
158,90
|
127,99
|
Сахар, 1 кг
|
61,40
|
94,99
|
Яблоки „Голден“ (1 кг»
|
109,90
|
109,99
|
Апельсины (1 кг)
|
89,90
|
99,99
|
Арбуз (1 кг)
|
99,90
|
99,99
|
Лимоны (1 кг)
|
149,90
|
169,99
|
Бананы (1 кг)
|
144,90
|
159,99
|
Томаты (1 кг)
|
279,90
|
199,99
|
Огурцы (1 кг)
|
219,90
|
189,99
|
Лук отборный (1 кг)
|
69,80
|
99,99
|
Молоко (800-950 мл, 2,5%)
|
59,90
|
82,99
|
Творог (200 г, 9% жирности)
|
79,90
|
79,99
*В таблице приведены цены в магазине «Евроспар» в деловом центре «Москва-Сити» от 12 мая 2024 года
** В таблице приведены цены в магазине «Евроспар» в Калининграде по Советскому проспекту, 8 от 17 мая 2024 года
Текст, фото: Оксана Майтакова / «Новый Калининград»
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