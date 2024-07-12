Экономика всегда побеждает: эксперты о мерах по снижению цен на продукты

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных на этой неделе предупредил местных производителей продуктов, что им необходимо делать небольшую наценку на свои товары. «Новый Калининград» спросил у экспертов, поможет ли эта мера снизить цены.



«Одна из острых тем — цены на продукты местного производства. В соцсетях и на выездах вы регулярно спрашиваете о причинах их роста, — написал Беспрозванных в своём телеграм-канале. — Основные причины: цена логистики, рост тарифов на электроэнергию и газ, амортизация, рост затрат на сырьё, материалы и комплектующие. Плюс наценка в самих магазинах. А этот момент уже будем мониторить. В магазинах предприятий они значительно ниже, чем в сетевых».





Врио губернатора Алексей Беспрозванных (справа)

В числе мер по снижению цен в супермаркетах и других торговых точках региона Беспрозванных назвал возмещение части затрат на корма и процентной ставки по инвестиционным кредитам, субсидии сельхозпроизводителям и выделение местных продуктов на прилавках.

С ростом цен на продукты в разное время (обычно перед выборами) пытались бороться разные губернаторы. Николай Цуканов в 2015 года поручал муниципалитетам открыть продуктовые магазины, в которых продукты продавались бы по себестоимости. Антон Алиханов в августе 2022 года рассказывал, что крупные предприятия региона предприняли «антикризисные меры» в виде ограничения наценок, «чтобы сдерживать цены на социально значимые товары и поддержать незащищенные слои населения».

Однако ежемесячные мониторинги цен на продукты, которые делает «Новый Калининград», показывают, что цены продолжают рост, причём по многим позициям в Калининграде он выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

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Заместитель гендиректора по правовым вопросам торговой сети «Спар-Калининград» Алексей Елаев напоминает, что порядок ценообразования в торговых сетях установлен статьёй 8 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и основан на конкурентном принципе.

«Естественно, необходимо учитывать также уровень постоянных и переменных издержек торговли, связанных с продажей товаров, которые увеличиваются год от года, — говорит он. — Продовольственный рынок Калининградской области настолько конкурентный, что многие социально значимые продовольственные товары реализуются значительно ниже закупочной цены с необходимыми издержками торговли. Естественно, хотелось бы, чтобы не росли издержки и закупочные цены, но мы понимаем, что у наших поставщиков, особенно калининградских, те же трудности, что и у нас».

Алексей Елаев считает, что необходимо прорабатывать все варианты для увеличения доступности социальных товаров для граждан: социальные продовольственные карты, программы субсидирования и льготного кредитования бизнеса, ограничения роста тарифов на услуги естественных монополий.

«Розничная цена на любой товар зависит от сотен факторов, каждый из которых должен быть учтён и проанализирован профильным ведомством, — говорит эксперт. — Мы знаем, что в настоящее время в региональном правительстве осуществляется аналитическая работа, в том числе на основе анализа деятельности поставщиков и производителей, результаты которой обещали нам презентовать на этой или следующей неделе. После этой презентации мы будем более полно представлять себе издержки наших поставщиков и пути исправления закупочных цен».

Алексей Елаев также напоминает, что сеть «Спар-Калининград» реализовала проект особых ценников на калининградские продукты ещё в 2014 году. «Мы полагаем, что поддержка этого проекта на региональном уровне (подобно, скажем, проектам системы Роскачества) позволит обратить ещё большее внимание покупателей на товары калининградских производителей», — считает представитель ритейлера.

Владелец сети «Кант-маркет» Артём Вертепов обращает внимание на то, что в регионе продолжают расти тарифы и цены на бензин.

«Очень хорошо, что врио губернатора обратил внимание на цены в магазинах Калининградской области на продукты питания. — отмечает Вертепов. — Да, это злободневный вопрос, так как зарплата населения не успевает за ростом инфляции. Более 60% процентов дохода семей уходит на оплату продуктов питания, ЖКХ, лекарств. С 1 июля повысились тарифы на ЖКХ в Калининградской области, взнос на капремонт. Наша партия КПРФ Калининградской области выступала даже с петицией о заморозке тарифов, как это было сделано в Санкт-Петербурге, но, к сожалению, решение было принято иное».

По словам Артёма Вертепова, его сеть старается сдерживать цены, но «не получает никакой поддержки или каких-либо субсидий, чтобы избежать повышения цен на тот же самый бензин, от которого зависит стоимость логистики, арендная плата площадей и не только».

«И да, мы работаем с местными производителями и всегда рады сотрудничеству с ними, но цена у них отнюдь не всегда низкая. Взять овощи или фрукты — иногда получается, что привозные стоят дешевле, чем местные. Это можно было проследить недавно на примере клубники или тех же помидоров, — говорит предприниматель. — Я считаю, что нам необходимо выходить на предметный диалог с правительством Калининградской области, возможно, искать какой-то компромисс в виде послабления налогов, субсидирования логистики или льгот на ЖКХ. Потому что вы сами понимаете, что в ценообразовании далеко не все факторы зависят от магазинов».

Президент Союза «Калининградская торгово-промышленная палата» Феликс Лапин говорит, что для ответа на вопрос, как на розничную цену повлияет наценка, необходимо получить больше информации.

«Например, возьмём цены на сезонные овощи и фрукта. На сколько в магазинах цены выше, чем на рынке? Иногда — да, пожалуй, почти всегда — цены в торговых сетях ниже, чем на рынке или на развалах. Почему? Потому что крупные организации закупают товар оптом, получая существенные скидки от производителей. В то же время у торговых сетей существенно выше издержки обращения: нужно обеспечить хранение товара, содержание торгового зала и касс, заработную плату, оплатить банковское обслуживание, НДС и т.д., и т.п. Именно это заставляет устанавливать наценку, за счёт которой покрываются расходы и обеспечивается прибыль, иначе пропадает инвестиционная привлекательность отрасли», — обращает внимание Феликс Лапин.

При этом, по его мнению, сократить наценку можно, но тогда выпадающие доходы придётся покрывать из других источников: «При сокращении наценки, во-первых, часть затрат переносится на поставщика. Во-вторых, применяется перекрестное субсидирование. Так называемые социальные группы товаров продаются либо по цене, равной закупу, либо с минимальной наценкой (как правило, 5%), а на другие позиции устанавливается наценка выше».

«Чтобы цены снизились, необходимо изобилие товаров. В том числе необходимо предоставлять производителям возможность организовывать фирменную торговлю, необходимо увеличивать количество торговых мест для реализации продукции личных подсобных хозяйств, — полагает президент Союза КТПП. — Что касается промтоваров, то там все просто: расширение платежеспособного покупательского спроса происходит за счёт акций: распродаж, сезонных уценок. Но если рассматривать ситуацию в целом — только насыщение рынка товарами способно снизить цены».

Кандидат экономических наук Владимир Кузин обращает внимание, что административные меры всегда проигрывают экономическим: «Экономика всегда побеждает, потому что ни одной ошибки она никому не прощает».

По его словам, цены заморозить можно, и даже «какое-то время это продлится, но очень короткое». «У инфляции два способа проявления: повышение цен и исчезновение товара. Напомню историю с дешевыми лекарствами. Когда Минздрав боролся за то, чтобы наценка была меньше, дешевые лекарства пропали. Собрали производителей и спрашивают: „Ну как же так?“ Они говорят: „Работать бесплатно или в убыток себе мы не можем, потому что любое предприятие или организация создаются в целях извлечения прибыли в интересах учредителя“. Кто не верит — читайте Гражданский кодекс РФ. Поэтому благими намерениями вымощена дорога в ад», — отмечает Владимир Кузин.

По его словам, снизить цены можно, используя два подхода. Первый — снижение издержек, наличие дешевого сырья, материалов, механизация и автоматизация производства. «Второй — экономия на масштабе. Почему калининградские предприятия, которые развивались, рано или поздно выходили на всероссийский рынок? Потому что миллион человек, проживающих в Калининградской области — это слишком мало для масштабного предприятия. Это всего миллион потребителей. Если ты производишь больше, то надо искать новые рынки», — отмечает Владимир Кузин.

По мнению эксперта, в краткосрочном промежутке административное регулирование позволяет избежать резких всплесков цен. Но потом это их не остановит. Если же говорить о возможном повышении зарплат, то это приведёт к росту издержек работодателей, что также приводит к росту цен.

На вариант введения специального повышающего коэффициента для Калининградской области за счёт федерального бюджета Владимир Кузин смотрит скептически: «Я человек взрослый, чтобы в сказки верить. Бесконечно субсидировать нельзя, ведь бюджет — это тоже карман потребителя. На самом деле повышение заработной платы — это вклад в инфляцию. Это инфляция издержек, как там ни крути».

Эксперт напомнил, что в прежние [досанкционные] времена в Калининградскую область ввозилась продукция из ближайшего зарубежья, которая была дешевле местной. «Это не потому, что мы такие непатриотичные. Просто транспортные издержки были из Литвы и Польши гораздо меньше, чем между Смоленской областью и нами». Сегодня, по его словам, помимо Литвы между основной территории России и Калининградской область есть Белоруссия, «которая берет за проезд по их железной дороге в швейцарских франках».

«Я понимаю, что врио губернатора надо что-то отвечать людям, поэтому он сделал то, что умеет — то есть дал команду, — отмечает Владимир Кузин. — На краткосрочный период, да, может, это и сработает, а дальше экономика покажет. Вдруг все веганами станут, и тогда мясо станет очень дешевым»

Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»