В мае годовая инфляция в Калининградской области превысила 10%

Все новости по теме: Инфляция

Годовая инфляция в Калининградской области в мае 2024 года увеличилась и составила 10,01% после 9,37% в апреле. В качестве причин в ЦБ вновь назвали высокую потребительскую активность и увеличение издержек производителей и поставщиков. Темп прироста цен в регионе сложился выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (7,97%) и по России в целом (8,30%). Соответствующие данные содержатся в информационно-аналитическом комментарии территориального отделения Банка России.

Цены на продовольственные товары в мае выросли в годовом выражении на 11,39% после 10,24% в апреле.

В основных регионах-поставщиках тепличных овощей из-за холодной погоды затраты на обогрев теплиц были выше, чем год назад. Снижение цен на них в мае по сравнению с апрелем в этом году было меньше, чем в прошлом. Как результат, в годовом выражении цены на помидоры росли быстрее, чем месяц назад, а огурцы подорожали (в апреле в годовом выражении они были дешевле).

Кроме того, в мае сократились поставки импортного картофеля. При этом новый отечественный урожай ещё не начал поступать на рынок. В результате предложение картофеля снизилось и цены на него в годовом выражении выросли после снижения месяцем ранее.

Заметно большее число туристов посетило регион в мае этого года по сравнению с прошлым. Поэтому спрос на услуги общественного питания повысился. Кроме того, издержки кафе и ресторанов продолжили расти, в том числе из-за дефицита работников и удорожания некоторых продуктов. Как следствие, годовой рост цен на услуги общественного питания ускорился, отметили в Центробанке.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в мае практически не изменился и составил 7,33% после 7,38% в апреле.

Спрос на новые отечественные автомобили в целом по стране оставался высоким. Это позволило крупному российскому автопроизводителю перенести в цены возросшие затраты на логистику и оплату труда сотрудников. В результате годовой прирост цен на новые отечественные автомобили увеличился.

Вместе с тем в мае цены на подержанные иномарки в регионе росли в годовом выражении медленнее, чем месяцем ранее. Основная причина — насыщение регионального рынка такими автомобилями, считают аналитики.

Годовой рост цен на бензин замедлился. В основном это объясняется эффектом высокой базы. В прошлом году стоимость бензина на оптовом рынке повысилась из-за ожиданий корректировки демпфирующего механизма, что привело к заметному удорожанию бензина в рознице. В мае этого года цены на бензин увеличились в меньшей степени.

Годовой прирост цен на услуги в мае увеличился до 12,01% после 11,29% в апреле.

Спрос жителей региона на отдых за рубежом повысился. По этой причине в годовом выражении цены на поездки в страны Закавказья росли быстрее, чем месяц назад, а туры в ОАЭ подорожали (в апреле в годовом выражении они были дешевле). Для услуг зарубежного туризма характерна повышенная ценовая волатильность, отметили в ЦБ.

Увеличение турпотока в Калининградскую область привело к повышенному спросу на авиабилеты на внутренние рейсы. В результате годовой рост цен на авиаперевозки ускорился.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter