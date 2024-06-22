В мае годовая инфляция в Калининградской области превысила 10%

Годовая инфляция в Калининградской области в мае 2024 года увеличилась и составила 10,01% после 9,37% в апреле. В качестве причин в ЦБ вновь назвали высокую потребительскую активность и увеличение издержек производителей и поставщиков. Темп прироста цен в регионе сложился выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (7,97%) и по России в целом (8,30%). Соответствующие данные содержатся в информационно-аналитическом комментарии территориального отделения Банка России.



Цены на продовольственные товары в мае выросли в годовом выражении на 11,39% после 10,24% в апреле.

В основных регионах-поставщиках тепличных овощей из-за холодной погоды затраты на обогрев теплиц были выше, чем год назад. Снижение цен на них в мае по сравнению с апрелем в этом году было меньше, чем в прошлом. Как результат, в годовом выражении цены на помидоры росли быстрее, чем месяц назад, а огурцы подорожали (в апреле в годовом выражении они были дешевле).

Кроме того, в мае сократились поставки импортного картофеля. При этом новый отечественный урожай ещё не начал поступать на рынок. В результате предложение картофеля снизилось и цены на него в годовом выражении выросли после снижения месяцем ранее.

Заметно большее число туристов посетило регион в мае этого года по сравнению с прошлым. Поэтому спрос на услуги общественного питания повысился. Кроме того, издержки кафе и ресторанов продолжили расти, в том числе из-за дефицита работников и удорожания некоторых продуктов. Как следствие, годовой рост цен на услуги общественного питания ускорился, отметили в Центробанке.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в мае практически не изменился и составил 7,33% после 7,38% в апреле.

Спрос на новые отечественные автомобили в целом по стране оставался высоким. Это позволило крупному российскому автопроизводителю перенести в цены возросшие затраты на логистику и оплату труда сотрудников. В результате годовой прирост цен на новые отечественные автомобили увеличился.

Вместе с тем в мае цены на подержанные иномарки в регионе росли в годовом выражении медленнее, чем месяцем ранее. Основная причина — насыщение регионального рынка такими автомобилями, считают аналитики.

Годовой рост цен на бензин замедлился. В основном это объясняется эффектом высокой базы. В прошлом году стоимость бензина на оптовом рынке повысилась из-за ожиданий корректировки демпфирующего механизма, что привело к заметному удорожанию бензина в рознице. В мае этого года цены на бензин увеличились в меньшей степени.

Годовой прирост цен на услуги в мае увеличился до 12,01% после 11,29% в апреле.

Спрос жителей региона на отдых за рубежом повысился. По этой причине в годовом выражении цены на поездки в страны Закавказья росли быстрее, чем месяц назад, а туры в ОАЭ подорожали (в апреле в годовом выражении они были дешевле). Для услуг зарубежного туризма характерна повышенная ценовая волатильность, отметили в ЦБ.

Увеличение турпотока в Калининградскую область привело к повышенному спросу на авиабилеты на внутренние рейсы. В результате годовой рост цен на авиаперевозки ускорился.