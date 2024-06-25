Тестовый заход судна в терминал в Пионерском запланирован на июль 2024 года

Новый терминал для круизных и грузопассажирских судов в Пионерском должен принять первое судно в тестовом режиме в июле этого года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя Калининградского филиала «Росморпорта» Николая Маменко.



«Это будет судно типа rо-rо, способное перевозить накатную технику», — сказал Маменко. По его словам, этот заход покажет способность терминала принимать накатную технику и работать с ней. При этом «Росморпорт» уже провёл переговоры с компанией, которая управляет грузопассажирским автомобильным паромом «Антей», недавно поставленным на линию Балтийск — Усть-Луга, и она готова перевезти это судно из Балтийска на Пионерский.

«Они заявили, что им более выгодно заходить в Пионерский, чем в Балтийск, на который работают железнодорожные паромы: там нередко „Антей“ вынужден стоять на рейде в ожидании, когда причал в Балтийске будет свободен», — отметил Маменко.

Он добавил, что востребованность нового терминала в Пионерском будет в дальнейшем только расти. Это связано с тем, что на морскую линию между Калининградской и Ленинградской областями перевозчики уже ставят и будут ставить суда типа rо-rо.

Власти Калининградской области ранее неоднократно заявляли, что строящийся терминал в Пионерском может быть использован для приема судов и паромов с накатной техникой, если мощностей причалов в Балтийске не будет хватать.

Региональными властями уже построена дорога к порту Пионерского, которая выходит на автотрассы к Калининграду. Её протяжённость составляет 2,2 км, контракт выполняла компания «ВАД».

В декабре 2023 года вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов заявлял, что в марте 2024 года может состояться технический заход судна с накатной техникой в Пионерский. Однако сообщений об этом не поступало.

В настоящее время операторы морских грузовых линий между Калининградской и Ленинградской областями стали выводить на них суда типа rо-rо, способные перевозить в том числе авторефрижераторы. Это связано с тем, что Литва серьёзно ограничивает транзит грузового автотранспорта, идущего в регион и из него на основную территорию России.

Проектная мощность нового терминала предусматривает обработку 80 тыс. единиц накатных грузов при 312 судозаходах паромов в год. Он также рассчитан на приём порядка 225 тыс. круизных и 80 тыс. паромных пассажиров в год.

В настоящее время строительство терминала ведёт ФГБУ «Морская спасательная служба». Стоимость контракта составляет 8,511 млрд рублей. Датой завершения строительства объекта установлено 30 ноября 2024 года, при этом срок исполнения всего контракта — 20 января 2025 года.

Подрядчик неоднократно получал претензии за нарушения условий контракта, в том числе за срыв сроков его исполнения. Стройку курируют федеральные власти. Значительную часть средств должен освоить субподрядчик. Часть контракта на достройку порта отдали питерской компании «Геоизол». Фирме достался отдельный контракт на 2,2 млрд рублей на строительство пассажирского терминала.

Изначально строительство порта должно было завершиться в 2019 году, однако из-за проблем с первым подрядчиком, компанией «Больверк», контракт был расторгнут, а работы заморожены. Руководство фирмы заподозрили в хищении 1,6 млрд рублей.