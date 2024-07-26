Глава Центробанка: масштаб перегрева экономики России максимальный за 16 лет

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Впервые за десять лет в России наблюдается циклический перегрев экономики, масштаб перегрева оказался максимальным за последние 16 лет (с 2008 года). Об этом, как пишет «Коммерсант», заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ в пятницу.

Набиуллина напомнила, что под перегревом экономики понимается состояние, когда объем выпуска превышает потенциальный ВВП. «Это первый случай циклического перегрева, когда требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса», — сказала она. По её словам, нынешние высокие ставки — ответ на перегрев спроса.  «Денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы разрыв выпуска сокращался и экономика перешла к сбалансированным темпам роста», — заключила Набиуллина.

В пятницу ЦБ повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых. По словам Эльвиры Набиуллиной, снижение ключевой ставки до конца года не планируется.

В начале июня директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов высказал мнение, что российская экономика в настоящее время находится на «пике перегрева». По его словам, наибольшие признаки перегрева  наблюдаются в сегменте потребительского спроса, что связано во многом с высоким ростом доходов. «Такими темпами, как растут сейчас зарплаты, доходы населения, мы не росли больше 15 лет», — отметил он, подчеркнув, что рост доходов происходит на фоне «беспрецедентного дефицита трудовых ресурсов».

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