Власти: оборот розничной торговли в Калининградской области «устойчиво растёт»

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Оборот розничной торговли в Калининградской области увеличился за 2023 год в сопоставимых ценах на 7,5%, достигнув 283,8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на областной минэкпром.

Торговля занимает третье место по доле в ВРП (валовый региональный продукт) после операций с недвижимым имуществом и обрабатывающих производств. В январе — апреле 2024 года оборот розничной торговли в регионе превысил 100 млрд рублей, что составило в сопоставимых ценах 109,6% к соответствующему периоду 2023 года.

В основном розничная торговля ведётся в стационарной торговой сети. На ярмарки и рынки приходится около 1%.

Соотношение долей торговли непродовольственными и продовольственными товарами в структуре розничной торговли примерно равно, но за последние несколько лет постепенно меняется в пользу первых. В 2020 году на пищевые продукты приходилось более 50% розницы, в 2023 — 47,9%, за первый квартал 2024 года — 48%.

Порядка 44,8% оборота розничной торговли в регионе формируют торговые сети. Также развиваются такие форматы, как «магазины у дома».

С начала года в регионе фактически действует 1 929 нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов, лотков). Ещё более ста торговых точек работает на базе автомобилей (автолавки, автомагазины и др).

На территории региона работает семь универсальных розничных рынков. Там, по информации пресс-службы, предусмотрено порядка 600 мест для реализации продукции дачников и садоводов, произведенной в личных подсобных хозяйствах и садоводческих товариществах. Ярмарки постоянно функционируют на 38 площадках, обеспечивая более тысячи торговых мест.

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