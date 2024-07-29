ЦБ: в конце II квартала в регионе продолжила повышаться деловая активность

В конце II квартала 2024 года в Калининградской области продолжила повышаться деловая активность. Это следует из доклада Банка России «Региональная экономика».



Калининградский производитель картонной упаковки планирует почти на треть нарастить производственные мощности в этом году для увеличения экспортных поставок. При этом компании Северо-Запада говорят о сложностях с транспортировкой продукции железнодорожным транспортом. В целях оптимизации логистики при поставках своей продукции на международный рынок предприятия развивают сотрудничество с крупными отечественными логистическими компаниями для организации мультимодальных маршрутов, отметили в ЦБ.

В то же время наблюдается увеличение объемов грузоперевозок на морских линиях между Калининградской областью и портами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для обеспечения полной независимости региона от логистических ограничений наращиваются провозные мощности судов. Так, в июне 2024 года российская транспортная компания для оптимизации логистики увеличила контейнерную вместимость регулярной каботажной линии между Санкт-Петербургом и Калининградской областью почти на 40%, поставив на маршрут контейнеровоз большей вместимости.

В июне объем паромных перевозок грузов в регион, осуществляемых компанией «Оборонлогистика», достиг 127,5 тыс. тонн, увеличившись на 12,71% по сравнению с маем. Ранее региональные власти заявляли, что уже в 2024 году область рассчитывает полностью устранить зависимость от Литвы в вопросах автомобильной доставки грузов за счет наращивания флота для накатной техники с каютами для водителей.