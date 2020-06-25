Экспроприация у приватизаторов: что известно о возвращении государству СПИ-РВВК

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Суд обратил в доход государства 69,49% акций калининградского АО «СПИ-РВВК» и 100% акций её дочерней структуры ООО «РВВК» в связи с тем, что владелец бизнеса Юрий Шефлер и ряд его компаний признаны экстремистским объединением. Что представлял из себя калининградский ликёро-водочный завод, что его может ждать в будущем, — в обзоре «Нового Калининграда».



Дело об изъятии калининградского завода слушалось в Тамбове — там расположен один из активов международного алкогольного холдинга Юрия Шефлера SP Group — крупнейший тамбовский спиртовой завод «Амбер Талвис». «По данным Генпрокуратуры, структуры предпринимателя только в 2022–2023 годах направили в поддержку вооружённых сил Украины 38 млн долларов, на которые закупались в том числе беспилотники, патроны и транспортные средства, — писал „Коммерсант“. — Российские же активы перечисляли свои доходы за границу. „Амбер Талвис“, к примеру, в 2019–2022 годах перечислил своему основному акционеру, латвийской Amber Beverage Group, более 1,6 млрд руб.».

Имущественный комплекс калининградского завода располагается в районе площади Василевского и Нижнего озера, его здания находятся рядом с «заброшками» бывшего предприятия «Система» по ул. Клинической, 83, которые не так давно пытались продать за 186 млн рублей, но неудачно — торги не состоялись. Вход на территорию бывшего СПИ РВВК — через проходную ближе к перекрёстку Клинической и Черняховского. Предприятие перестало производить алкогольную продукцию в 2009 году, мощности были законсервированы.





В исторической справке, размещённой на сайте rucompany.ru, отмечается, что Калининградский ликёро-водочный завод был создан на основании приказа Министерства пищевкусовой промышленности СССР от 10 октября 1946 года. Первая его продукция выпускалась на одной производственной линии по розливу водки, все операции шли вручную, корковые пробки бутылок ёмкостью 0,5 и 0,25 литра заливались сургучом, на который ставилось клеймо завода.

«В 1955 году были построены новые заводские корпуса, производство расширилось и модернизировалось. Продукция перешагнула калининградский рынок, её начали отправлять в районы Крайнего Севера, в Псковскую и Московскую области. В 1963 году начаты экспортные поставки водки. Первые небольшие партии получили партнёры по СЭВ — Чехословакия и Венгрия. В 1970 году завод поставил 6,5 тысяч декалитров на германский рынок по заказу фирм Simex и Visinger», — отмечается в справке. В 1991 году продукт, производимый в Калининграде, появился в Америке.

В 1992 году Калининградский ликёро-водочный завод был приватизирован — преобразован в АООТ «РОСВЕСТАЛКО», в 1997 году вошёл в состав международной группы S.P.I., с октября 1998 года стал называться ОАО «СПИ-РВВК».

«Вхождение в группу S.P.I. стало важной вехой в истории предприятия. Его пополнила команда грамотных менеджеров. Огромные средства были вложены в модернизацию производства. Здания капитально отремонтировали, а технологические линии реорганизовали в соответствии с самыми высокими международными стандартами, — описывается в исторической справке важность перехода во владения нового собственника. — В цехах было установлено оборудование, закупленное в Германии и Италии, рассчитанное на розлив в ёмкости любых объёмов и форм в том числе в нестандартные и эксклюзивные». Предприятие производило водку под марками «Казначейская», «Великое посольство», «Флагман» и другие, на нём работало 400 человек, была своя турбаза, футбольная команда, завод шефствовал над социальными и учебными учреждениями.

Однако в 2009 году цеха на ул. Черняховского законсервировали, сосредоточив производство на ул. Полтавской (которое окончательно было закрыто спустя ещё три года). Тогда же прозвучали первые предположения о том, что на месте завода «СПИ-РВВК» возможно строительство жилого комплекса. «При разработке концепции площади Василевского мы связывались с администрацией завода. Они заинтересованы в том, чтобы сделать эту площадку в центре города более рентабельной», — рассказывал 15 лет назад архитектор Олег Копылов.

В 2015 году экс-мэр Калининграда Александр Ярошук говорил, что владелец пытается продать заброшенное здание завода на Нижнем озере за 10 млн евро. В 2016 году бывший глава комитета архитектуры и строительства Калининграда Артур Крупин также сообщал о планах по строительству жилого комплекса на Клинической: «Там затянувшийся процесс, вроде меняется инвестор, но есть однозначное понимание, что там появится жилой комплекс в том или ином виде. Понятно, что территория будет развиваться, это уже вопрос времени. То есть промплощадки там никакой не будет, производство должно уйти оттуда», — говорил чиновник. Экс-губернатор Антон Алиханов в 2017 году высказывал идею снести завод и сделать на его месте парк.

В конце концов, в 2020 году топ-менеджмент предприятия решил развивать на его территории другую деятельность — сдавать помещения в аренду.





Из годового отчёта АО «СПИ-РВВК» следует, что уставный капитал акционерного общества составляет 80,483 млн рублей и разделен на 72508 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1110 рублей каждая. В реестре на 31 декабря 2023 года было зарегистрировано 149 акционеров, в том числе 146 физлиц и три юрлица. В число крупных акционеров, владеющих более чем 5% голосующих акций, вошли АО «Росспиртпром» и S.P.I. Regional Business Unit B.V.



Отметим, что «Росспиртпром» — крупнейший производитель спирта в стране, до апреля 2024 года 100% акций находилось в федеральной собственности. Как писало РБК, В апреле предприятие было приватизировано за 8,3 млрд руб., покупателем стал Владимир Акаев, партнёр экс-совладельца Бинбанка Микаила Шишханова. Не исключено, что новые собственники рассматривают идею консолидировать активы, но в открытых источниках этой информации нет.

Сегодня основным видом деятельности АО является аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом. «В собственности АО — 8 429 кв. м, из них 39% площадей (3 261 кв. м) составляют помещения, которые не могут быть сданы в аренду: хозяйственные и офисные помещения, занимаемые Обществом, подвальные и жилые помещения», — говорится в отчёте. Из помещений, юридически пригодных к сдаче в аренду, на конец 2023 больше половины сданы — 2 665 кв. м. Часть помещений в размере 1 865 кв. м, освобождённых от неликвидного физически изношенного оборудования, которое раньше использовалось для производства алкогольной продукции, «находятся в состоянии сильного физического износа и требуют капитального ремонта, что вызывает затруднение при поиске арендаторов на данные помещения».

При этом выручка от сдачи в аренду недвижимых помещений в 2023 году увеличилась на 14% по сравнению с предыдущим годом и составила 9,554 млн руб. Расходы составили 11,484 млн руб., убыток — 1,9 млн руб. Как отмечается в отчёте, убыток уменьшился, по сравнению с прошлым годом, на 5%. «Это связано с распределением управленческих расходов между расходами от обычных видов деятельности и прочих расходов пропорционально площади объектов недвижимости, использованных для получения доходов от обычных видов деятельности и законсервированных. В 2023 году были заключены новые договоры аренды с предоставлением арендных каникул на помещения, требующие значительных капитальных вложений со стороны арендатора», — говорится в отчёте.

Дальнейшая судьба предприятия пока туманна. Не исключено, что его выставят на торги, как и другие активы, которые были национализированы по решению суда. О такой возможности сообщал «Руград» со ссылкой на «Ведомости». «Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете чуть больше 1 млрд. Мы считаем, что цифра должна быть скорректирована — не менее 100 млрд руб. мы ставим задачу сформировать», — заявлял в марте министр финансов Антон Силуанов. В первую очередь к продаже планируются перешедшие в собственность государства в 2023 году предприятия, отмечает издание. В их числе называются Калининградский морской торговый порт, «Росспиртпром», химическая компания «Метафракс», Челябинский электрометаллургический комбинат, агрохолдинга «Покровский» и др.

В последние годы в России активизировали работу по национализации. Как писал РБК, с февраля 2022 до конца 2023-го прокуратура подала более 55 исков с требованием обратить частные компании и имущество в доход государства. Обращения в суд были мотивированы нарушением законодательства, которое действовало в период приватизации, а также антикоррупционного законодательства или закона об иностранных инвесторах.

В Калининградской области в 2023 году в собственность государства перешёл Калининградский морской торговый порт. Росимущество стало владельцем 98,25% акций предприятия.





Калининградские бизнесмены ситуацию с национализацией активов и с тем, как это может сказаться на инвестиционном климате, в публичном пространстве не комментируют. Некоторые в личных беседах говорят, что это не экономика, а политика. В феврале глава Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил о подготовке поправок «для защиты бизнеса от деприватизации» (так предприниматели назвали процесс «обращение активов в доход государства»). Как писал РБК, бизнес предлагает двойную реституцию: закрепить за властями право забрать актив, а за собственником — право на компенсацию.

Адвокат, партнёр консалтинговой компании «Первые лица» Александр Одайник обращает внимание, что термин «национализация» в широком смысле — это переход частной собственности в статус государственной, он может проводиться как с выплатой компенсаций, так и без её выплаты. «Если переход осуществляется без выплаты средств владельцам, то данный процесс следует обозначать, как экспроприацию», — отмечает Одайник. По его словам, процесс национализации осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренными статьями 235 и 306 Гражданского кодекса РФ, которые предусматривают обращение в госсобственность имущества граждан и юрлиц с возмещением стоимости этого имущества и других убытков — если данный процесс происходил в силу закона, то есть в случае принятия соответствующего нормативно-правового акта, прекращающего право собственности.

«Говоря о дальнейшей судьбе арендаторов [„СПИ-РВВК“], видится такой сценарий, при котором новый владелец в лице государства предоставит возможность сохранить им свои права владения и пользования имуществом, если это не будет противоречить целям, с которыми производится национализация, — отмечает адвокат. — Иными словами, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти и уполномоченный орган власти субъекта, соответственно, осуществляющие функции по управлению госимуществом, должны заключить с прежними арендаторами новые договоры аренды национализированного имущества».

При этом эксперт не исключает, что смена лица в договоре аренды повлечёт за собой также и смену условий самого договора, что, в свою очередь, может привести к несогласиям со стороны арендаторов и создать поводы для обращения в суд. «Всё-таки лишения, связанные с процессом национализации, не лишают возможности арендатора национализируемого имущества использовать для защиты своих прав средства, предусмотренные законодательством РФ», — полагает Александр Одайник.

Депутат Госдумы Андрей Колесник обращает внимание, что в случае национализации активов всё зависит от аргументов, которые были представлены в суде. «Если аргументы железные, то что тут говорить. Такие сейчас непростые времена, надо относиться ко всему с большей ответственностью и пониманием, бизнесу необходимо ещё раз провести ревизию своих активов и читать законы», — считает Колесник. Депутат полагает, что на месте «СПИ РВВК» может появиться общественное пространство для горожан: «Там очень красивые места, Нижнее озеро, каскадный водопад, можно было бы сделать что-то для людей. Но при этом, конечно, соблюсти интересы нынешних арендаторов, которые арендуют сейчас помещения, принадлежавшие СПИ РВВК».





Управляющий партнёр UBP / Urban Baltic Project Георгий Христолюбов также обращает внимание на то, что территория предприятия — весьма интересная локация с точки зрения города. «Она должна быть грамотно отработана специалистами — должен быть проведён анализ, маркетинговый анализ, разработка концепции Best use (концепции лучшего использования). При этом должны учитываться цели горожан, культурные и прочие аспекты. Также надо учитывать историю объекта, возможно там есть объекты культурного наследия, — отмечает эксперт. — Локация должна вернуться когда-то в оборот для использования жителями, бизнесом, туристами и так далее... В данной локации может появиться некий многофункциональный объект. Какой именно — тут необходим специальный анализ с учётом возможности ограничений. При этом этот объект, конечно же, должен учитывать интересы горожан, интересы общества».

По словам Георгия Христолюбова, территория завода — площадка пром-девелопмент, то есть она должна пройти этап реновации, ревитализации и редевелопмента — перезапуска промтерритории. «Полно подобных кейсов в Санкт-Петербурге, в Москве, в других больших городах, когда приходит опытная команда инвесторов, девелоперов и они „перезагружают локацию“. То есть сейчас нет назначенного концепта, что там будет... Конечно же, для начала требуется полноценный аудит, с учётом этого делается проект. Возможно, что здесь может быть уместна реализация некоего международного или всероссийского конкурса, когда работают несколько команд. Эти команды дают идеи, концепции в текущих габаритах», — полагает эксперт. Он также считает, что проект вероятно должен будет получить согласование градсовета, пройти публичное обсуждение и в итоге украсить центр города.





При этом сейчас бывший ликёро-водочный завод продолжает работать в прежнем режиме — сдавать помещения в аренду, рассказал генеральный директор «СПИ-РВВК» Ринат Зупаров. По его словам, предприятие уже не готово приступить к выпуску алкогольной продукции, как пять лет назад, часть оборудования была законсервирована и перенесена на склад.

«Так как мы поменяли код деятельности, однозначно мы уже не собираемся заниматься никаким производством. Оборудование находилось в определенных помещениях, а код деятельности у нас — это аренда помещений, соответственно, надо было освобождать помещения для потенциальных арендаторов. Более-менее ценное оборудование консервировалось, отправлялось на склад на ответственное хранение. Помещения освобождались, делался косметический ремонт, и мы все помещения сдали в аренду. Нажать кнопку и запустить — это уже, конечно, не получится», — рассказал Ринат Зупаров.

По его словам, завод «СПИ-РВВК» вряд ли интересен одному из своих акционеров — «Росспиртпрому». «Это организация, которая занималась непосредственно профильным бизнесом по спирту и алкоголю. Когда мы работали по профилю, то было совершенно логично, что 25,5% акций принадлежат „Росспиртпрому“. В том же 2010 году или в 2015 году, когда я говорил, что да, мы можем включить рубильник и начинать работать, тогда может быть „Росспиртпрому“ интересно было бы, например, наладить производство в Калининграде и обеспечить хорошим продуктом свой внутренний рынок, демпинговать по ценам, потому что логистика была бы уже совсем другая, по другой цене. Сейчас это уже неактуально, логики нет, потому что мы абсолютно непрофильный актив для них. Тем более, сейчас их приватизировали, и я, честно говоря, перестал отслеживать, какие у них планы. Может быть „Росспиртпром“ продаст 25,5% государству в лице Росимущества или передаст эти акции», — сказал Зупаров.

Решения суда он пока не видел, процесс проходил в закрытом режиме. Сейчас на предприятии ждут решение, после чего — новых собственников. «По всей видимости, это будут представители Росимущества. Дальше какой алгоритм действий будет, я, честно говоря, не знаю, потому что в первый раз в такой ситуации. Наверное надо будет провести собрание, выбрать новый совет директоров. Он или меня оставит, или назначат какого-то другого директора, вот здесь я уже ничего вам сказать не могу», — добавил Зупаров.

Он также отметил, что компания продолжает заниматься хозяйственной деятельностью, работает в прежнем режиме с арендаторами, контрагентами: «Мы платим зарплату, налоги, оплачиваем коммунальные услуги, поддерживаем всю социальную программу. Всё у нас идет в том же режиме, в котором мы работали. Немножко, конечно, более в нервном — любая ситуация такого плана несколько выбивает из колеи. Сейчас уже более-менее успокоились, проблем никаких в этом плане нет. Ждем, когда придут новые собственники и нам что-то уже скажут... Как это дальше будет, не могу точно сказать».

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»