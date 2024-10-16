Власти РФ не планируют вводить госрегулирование цен на сливочное масло

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Государство не намерено вводить регулирование цен на сливочное масло. Об этом сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по вопросам бюджета и налогов, пишет ТАСС.

«Конечно, мы не будем включать государственное регулирование, потому что есть определенные нюансы, связанные с молочной группой. <...> Здесь, конечно, никакого государственного регулирования не будет. Мы просто должны с вами увеличить объемы производства молока, причем с повышенной жирностью», — сказала она, уточнив, что по итогам 2024 года ожидаются показатели на уровне чуть больше 34 млн тонн.

Напомним, во время недавнего мониторинга цен «Новый Калининград» выяснил, что в «Спаре» товар производства АО «Молоко» подорожал на 30 рублей за пачку, в «Пятёрочке» — на 32 руб., в «Виктории» — сразу на 60 руб. В итоге 180 г «Крестьянского» сливочного масла жирностью 72,5% сейчас стоит там 249,9 руб. Представители министерства сельского хозяйства Калининградской области объяснили рост цен на масло «общероссийской тенденцией», связанной с дефицитом молочного жира и ростом цен на него. Калининградстат подсчитал, что  только с августа по сентябрь, сливочное масло выросло в цене на 12%.

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