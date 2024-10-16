Власти РФ не планируют вводить госрегулирование цен на сливочное масло

Государство не намерено вводить регулирование цен на сливочное масло. Об этом сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по вопросам бюджета и налогов, пишет ТАСС.

«Конечно, мы не будем включать государственное регулирование, потому что есть определенные нюансы, связанные с молочной группой. <...> Здесь, конечно, никакого государственного регулирования не будет. Мы просто должны с вами увеличить объемы производства молока, причем с повышенной жирностью», — сказала она, уточнив, что по итогам 2024 года ожидаются показатели на уровне чуть больше 34 млн тонн.

Напомним, во время недавнего мониторинга цен «Новый Калининград» выяснил, что в «Спаре» товар производства АО «Молоко» подорожал на 30 рублей за пачку, в «Пятёрочке» — на 32 руб., в «Виктории» — сразу на 60 руб. В итоге 180 г «Крестьянского» сливочного масла жирностью 72,5% сейчас стоит там 249,9 руб. Представители министерства сельского хозяйства Калининградской области объяснили рост цен на масло «общероссийской тенденцией», связанной с дефицитом молочного жира и ростом цен на него. Калининградстат подсчитал, что только с августа по сентябрь, сливочное масло выросло в цене на 12%.