С начала года в Калининградскую область ввезли 58 тыс. тонн мяса из семи стран

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С начала 2024 года в Калининградскую область ввезли более 58 тыс. тонн мяса и мясной продукции из семи стран. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Основную долю ввезённой мясной продукции — 35 тыс. тонн — составили курица и утка из Бразилии, Китая, Парагвая и Турции. Также поступило 23 тыс. тонн говядины из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая и Уругвая и 721 тонна свинины из Бразилии.

Продукция была допущена к ввозу после проведения пограничного ветеринарного контроля инспекторами регионального управления Россельхознадзора.

В 2024 году в Калининградской области выросли цены на все виды мяса, кроме баранины.

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