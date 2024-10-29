Беспрозванных: «Мы не должны забывать, что находимся в условиях санкций»

Власти Калининградской области не должны забывать, что регион находятся в условиях санкций, поэтому предприятиям необходимо оказывать всестороннюю поддержку. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных на заседании правительства во вторник.

«Что касается 2024 года, мы видим, что в Калининградской области отмечаются восстановительные процессы в экономике с точки зрения производства. Мы видим, что постепенные предприятия адаптируются к происходящим изменениям, выстраивают свои логистические цепочки», — сказал Беспрозванных.

По его словам, «есть проблематика, связанная с транспортной логистикой, ряд других вопросов», которые обсуждались в прогнозе социально-экономического развития регионе и «учитывались при рассмотрении бюджета». «При этом, конечно, мы не должны забывать, что находимся в условиях санкций, И те же самые транспортно-логистические вопросы сдерживают развитие наших предприятий, а значит, мы должны оказывать всестороннюю поддержку их развитию и учитывать это в своей работе», — сообщил Беспрозванных.

Отметим, что министерство финансов региона заложило в основных параметрах бюджета снижение безвозмездных поступлений из других бюджетов на 10,7 млрд рублей. При этом министр финансов Виктор Порембский заверил, что параметры финансовой помощи из вышестоящих бюджетов будут корректировать ко второму чтению по мере распределения безвозмездных поступлений при принятии федерального бюджета.