«Ведомости»: ЦБ не будет «делать скидок» для достижения цели по инфляции в 4%

Банк России не планирует «делать никаких скидок» для достижения цели по инфляции в 4%, поскольку граждане и бизнес очень сильно страдают от разгона этого показателя. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, которая сделала заявление на совместном заседании профильных комитетов в Госдуме по рассмотрению «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 и период 2026 и 2027 гг.».



В начале заседания Набиуллина напомнила, что инфляция — это прямой вычет из доходов граждан, а зарплаты и доходы растут не у всех. «Нам важно не допустить разгона инфляции, ведь от нее очень сильно страдают люди, доходы которых не растут или растут незначительно. Бизнес страдает от высокой инфляции ничуть не меньше, чем граждане», — сказала глава ЦБ.

Она отметила, что при высокой инфляции рост экономики не может быть устойчивым и за бурным ростом последует спад, о чем говорят примеры многих стран и прошлого России.

«Это опасная иллюзия — считать, что повышенную инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре. Поэтому мы здесь не собираемся делать никаких скидок по достижению нашей цели в 4%. На наш взгляд, это максимум того, что можно считать ценовой стабильностью, а инфляция держится выше уже четвертый год подряд», — подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, ужесточение денежно-кредитной политики — «не прихоть» ЦБ, а «неизбежная реакция на то, что происходит в экономике». Набиуллина обратила внимание, что ключевая ставка все так же эффективно действует на инфляцию, но ее эффекты размыты другими факторами, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки, чтобы достичь требуемого результата.