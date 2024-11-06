Мебельные закупки облправительства объяснили «предельным сроком службы» товаров

Закупки правительства Калининградской области на оказание услуг по изготовлению и перетяжке мебели на общую сумму порядка 2 млн рублей объяснили «предельным сроком службы» товаров указанной категории. Соответствующий комментарий дали в отделе материально-технического и информационного обеспечения облправительства в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

Закупки проводятся в соответствии с планом-графиком на 2024 год, отметили в отделе. Там также сообщили, что необходимость изготовления новой мебели обусловлена тем, что старая «находится в неисправном состоянии или подлежит списанию в связи с предельным сроком службы».

Отдельно был прокомментирован контракт на оказание услуг по перетяжке мебели. «В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008) предельный срок службы офисного кресла составляет 7 лет. Стоимость нового кресла с аналогичными техническими характеристиками на рынке товаров, работ, услуг в Калининградской области составляет от 42 000 рублей за единицу. В целях экономии бюджетных средств проведена закупка и заключён контракт на оказание услуг по перетяжке кресел», — пояснили в отделе, отметив, что кресла находятся на балансе правительства с 2004 года.

Напомним, министерство социальной политики региона выделило 1 млн 174 тыс. рублей на 15 шкафов для документов, семь шкафов для одежды, 14 письменных столов, 21 офисную тумбу, 12 подставок под системные блоки, две брифинг-приставки и один стол для переговоров. Победитель торгов снизил стоимость контракта до 990 312,68 руб. Название компании на сайте госзакупок пока не приводится. 532 650 рублей выделило областное правительство на стол руководителя, два стола-брифинга, подкатную и приставную тумбы, шесть шкафов для документов, а также шкаф для одежды. Контракт заключили с компанией «Артконструктор» (Калининград). Итоговая стоимость работ составит порядка 413 тыс. рублей. На перетяжку 13 офисных кресел планировали потратить 319 700 тыс. рублей. Компания «Орфеникс» (Зеленоградск) согласилась выполнить работы за 317 тыс. рублей (порядка 24,4 тыс. рублей за каждое кресло). Согласно данным портала госзакупок, исполнение контракта завершено.