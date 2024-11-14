КЖД: количество рейсов ж/д паромов на линии «Усть-Луга — Балтийск» увеличат

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Количество кругорейсов, которые совершают железнодорожные паромы на линии «Усть-Луга — Балтийск», в перспективе планируют увеличить. Об этом рассказал начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин на заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской Торгово-промышленной палаты.

«Нами проведён ряд технологических и организационных мероприятий по повышению скорости обслуживания паромов, что дало положительный результат. При этом предложения по повышению эффективности работы остаются. Количество кругорейсов паромов в месяц в перспективе будет увеличено, а время оборота паромов в портах Балтийск и Усть-Луга снижено за счёт высвобождения мест на паромах от накатной техники ввиду установки на линию специализированного флота для её перевозки», — сообщил Сергей Сапегин.

Предполагается, что это окажет положительное влияние на транспортную доступность региона. «По итогам 10 месяцев 2024 года через железнодорожно-паромный комплекс Балтийск — Усть-Луга перевезено 21,2 тысячи вагонов, что ниже аналогичного периода 2023 года на 12,2% вагонов или на 8% в тысячах тонн», — отметил Сапегин. Снижение объёмов перевозок связано с уходом на ремонт паромов «Амбал» и «Балтийск». При этом маршрут с использованием паромного терминала «Усть-Луга — Балтийск» по-прежнему востребован для перевозок санкционных грузов.

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