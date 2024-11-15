Генпрокуратура: после проверки производители молока снизили цены

Производители молока «Вимм-Билль-Данн» и «Экомилк», ранее поднявшие цены, скорректировали их до прежнего уровня после проверки Генпрокуратуры. Об этом сообщило надзорное ведомство в своём телеграм-канале.

«Установлено, что данные решения приняты в отсутствие объективных экономических оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации», — добавили в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее стало известно, что крупнейший производитель питьевого молока в России «Вимм-билль-данн» (торговые марки «Домик в деревне», «Чудо», «Имунеле», «Bio Max») уведомил торговые сети о повышении отпускных цен с 1 ноября. Цены выросли на 3,4%. Вскоре генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку с участием ФАС, Минсельхоза и Минпромторга в связи с повышением производителями цен на молоко.