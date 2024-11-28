Алиханов: ослабление рубля положительно отразится на импорте и благосостоянии

Сложная экономическая ситуация на рынке, в частности ослабление рубля, может в итоге положительно отразиться на благосостоянии России в целом, и на импорте товаров, в частности. Об этом, как пишет РБК, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, отвечая на вопрос телеграм-канала SHOT.



По словам министра, чтобы стать богатой страной, нужно иметь сложную экономику, как у России. «У нас сейчас уникальные возможности для наращивания этой сложности в хорошем смысле этого слова», — добавил он. Кроме того, Алиханов обратил внимание на необходимость расширять количество стран для импорта товаров, так как Россия не может «ориентироваться исключительно на одного-двух поставщиков».

Помимо этого, сложившаяся ситуация подталкивает отечественное производство искать «новую глубину переделов, локализовать свои мощности, способствует появлению новых научных разработок». «Собственно говоря, проекты техлидерства, как мы рассчитываем, нас способны выдвинуть на новые уровни представленности, в том числе в международной экономике», — пояснил Алиханов.