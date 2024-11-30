Ряд экспортеров Китая приостановил продажи на маркетплейсах РФ из-за курса рубля

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Некоторые китайские экспортеры решили временно отказаться от продажи на российских маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». По данным газеты The South China Morning Post, решение связано с растущими ожиданиями девальвации российской валюты, снижением прибыли торговцев в связи с колебаниями обменного курса, а также сокращением количества заказов из-за роста цен в России, пишет «Коммерсант».

Опрошенный изданием китайский торговец Джордан Си признал, что у российских потребителей есть покупательная способность, однако заявил о растущих расходах. «Сейчас девальвация рубля настолько пугает, а количество возвратов товаров настолько велико, как и расходы на логистику, что многим китайским торговцам приходится отказываться от возврата товаров в Китай, и мы теряем много денег», — сказал он.

В свою очередь специалист по цепочке поставок одежды Пэн Бяо отметил, что растущие риски приводят к тому, что ряд продавцов предпочитает «подождать и посмотреть». «Немногие хотят отказаться от российского рынка, но нынешние риски заставляют нас сомневаться. Это настоящая дилемма», — уточнил Бяо.

Напомним, в среду, 27 ноября, курс доллара, установленный ЦБ, достиг максимума с марта 2022 года

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