Власти снижают безвозмездные поступления в бюджет в 2024 году на 8,3 млрд руб.

Власти снижают безвозмездные поступления в бюджет в 2024 году на 8,3 млрд руб.
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Проблема-2016

Власти Калининградской области предлагают скорректировать сумму безвозмездных поступлений из других бюджетов по итогам 2024 года. Проект поправок в закон о бюджете на текущий год, инициированный правительством региона, опубликован на сайте регионального Законодательного собрания.

В текущей редакции документа безвозмездные поступления по итогам 2024 года запланированы в размере 49,9 млрд рублей. Правительство области предлагает снизить эту сумму до 41,6 млрд рублей на 8,3 млрд рублей.

Как пояснил «Новому Калининграду» глава комитета по бюджету Заксобрания Александр Никулин, снижение поступлений из федерального бюджета связано с уменьшением объема субвенции на обеспечение поддержки юрлиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов ОЭЗ. По его словам, сумма снижается с 18,636 млн руб. до 9,81 млн руб. «По этой субвенции достаточно сложный механизм. По своей сути, это возмещение уплаченной резидентами таможенной пошлины. Соответственно, если эту пошлину предприятия не заплатили, то нечего и возмещать, она выделяется под потребность», — пояснил Никулин.

Напомним, компенсации таможенных пошлин калининградский бизнес начал получать в рамках решения так называемой «Проблемы-2016». Основным бенефициаром рефинансирования таможенных пошлин ранее являлось автосборочное предприятие «Автотор».

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