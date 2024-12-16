Власти снижают безвозмездные поступления в бюджет в 2024 году на 8,3 млрд руб.

Власти Калининградской области предлагают скорректировать сумму безвозмездных поступлений из других бюджетов по итогам 2024 года. Проект поправок в закон о бюджете на текущий год, инициированный правительством региона, опубликован на сайте регионального Законодательного собрания.

В текущей редакции документа безвозмездные поступления по итогам 2024 года запланированы в размере 49,9 млрд рублей. Правительство области предлагает снизить эту сумму до 41,6 млрд рублей на 8,3 млрд рублей.

Как пояснил «Новому Калининграду» глава комитета по бюджету Заксобрания Александр Никулин, снижение поступлений из федерального бюджета связано с уменьшением объема субвенции на обеспечение поддержки юрлиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов ОЭЗ. По его словам, сумма снижается с 18,636 млн руб. до 9,81 млн руб. «По этой субвенции достаточно сложный механизм. По своей сути, это возмещение уплаченной резидентами таможенной пошлины. Соответственно, если эту пошлину предприятия не заплатили, то нечего и возмещать, она выделяется под потребность», — пояснил Никулин.