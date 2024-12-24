Центробанк предположил, какой будет инфляция в России по итогам 2024 года

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По итогам 2024 года инфляция в России составит около 9,6–9,8%. Такой прогноз сделал директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган, пишет «Интерфакс».

«У нас осталось две недели до конца года, но даже в течение этого периода еще могут выстрелить какие-то факторы и волатильные позиции. В целом, думаю, инфляция будет около 9,6-9,8% по году», — предположил представитель регулятора.

Как уточняет информагентство, в октябре Банк России прогнозировал инфляцию в 2024 году в диапазоне 8–8,5%. При этом уже по состоянию на 16 декабря она составляла 9,5%.

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