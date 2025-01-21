«Автотор» приступил к производству рамного внедорожника BJ60 в Калининграде

Калининградский холдинг «Автотор» объявил о старте производства рамного внедорожника BJ60. Автомобиль стал шестой моделью BAIC и второй внедорожной моделью бренда, выпускаемой в регионе. Об этом сообщается на сайте холдинга.

«Для запуска производства данной модели была разработана и изготовлена новая оснастка, оборудованы дополнительные участки линии, перенастроено программное обеспечение. Первые автомобили BAIC BJ60, произведенные для российского рынка, будут оснащены 2-литровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач», — отмечается в сообщении «Автотора».

Полноприводный внедорожник оснащен понижающей передачей, дополнительными блокировками переднего и заднего межколесного дифференциалов и полностью независимой подвеской, уточняют производители.

Запуск производства модели BJ60 состоялся в соответствии со сроками, предусмотренными Генеральным соглашением о сотрудничестве «Автотора» и BAIC International, которое включает поэтапное расширение и обновление модельного ряда выпускаемой продукции.