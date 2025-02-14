Путин подписал закон о «периоде охлаждения» по потребительским кредитам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите от мошенников, согласно которому при выдаче кредита вводится «период охлаждения». При такой мере злоумышленники не смогут пользоваться деньгами сразу после их поступления на счет гражданина. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на портал официального опубликования правовых актов.



Норма начнёт действовать с 1 сентября 2025 года. Банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны устанавливать «период охлаждения» продолжительностью минимум четыре часа для сумм от 50 до 200 тыс. руб. и минимум 48 часов для сумм свыше 200 тыс. руб.

Отмечается, что закон не распространяется на автокредиты, ипотеку, кредиты с созаемщиками и поручителями, займы для рефинансирования прежних долгов, а также кредиты на покупку товаров и услуг у юрлиц и ИП, которые оформлены не онлайн. Управлять периодом охлаждения будет Банк России.

МФО и банки не смогут требовать у заемщика возвращения кредита, если было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств. Запрет на взыскание будет действовать, если организация, выдавшая кредит, предварительно не проверила кредитную заявку на предмет мошенничества и выдала заем с нарушением антифрод-процедур.