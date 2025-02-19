Предприниматель: соглашение о снижении наценки — больше для пиара, чем для дела

Соглашение между правительством области, торговыми сетями и производителями о снижении торговой наценки и ограничении прибыли в структуре отпускной цены ничего особенного из себя представляет и сделано «больше для пиара, чем для дела». Такое мнение высказал директор ООО «Новая аптека» Игорь Кастусик в ходе организованного Балтийским деловым клубом круглого стола, посвященного сдерживанию цен.

Кастусик рассказал, что аптекам ввели ограничение наценки на значительную часть лекарств много лет назад. «Это где-то 30% товарооборота с такой наценкой. Остальное — свободное ценообразование», — сказал директор сети. Он обратил внимание, что в настоящее время конкуренция среди аптек серьезная, поэтому большинство из них «по фронт-марже убыточны». «То есть мы не зарабатываем на наценке. Мы зарабатываем на том, что нам поставщики время от времени платят ретро-бонус. Сейчас появилась такая система, когда российские производители дженериков платят нам бэк-маржу за то, что мы продаем [их препараты]. Выигрывают в целом, конечно, крупнейшие федеральные сети, которые могут много у них купить и много таким образом получить бэк-маржи. Она доходит до 70%, но не у нас — нам так не платят, мы не такие крупные. Думаю, что где-то сотня, может быть, больше 70 лекарственных препаратов продается по себестоимости ниже только из-за конкуренции», — рассказал Игорь Кастусик. Он также отметил, что аптеки могли бы не писать многочисленные отчеты в органы власти, поскольку существует система «Честный знак», но приходится «тратить силы, чтобы отчитаться по ассортименту, ценам и наценке».

«У меня такое впечатление, что соглашение с продуктовыми сетями (с правительством области о снижении наценки — прим. „Нового Калининграда“) — оно больше для пиара, чем для дела. Потому что сети и так ограничены наценками на социально значимые товары. У них и так была конкуренция сильная. Я тоже был собственником небольшой торговой сети продовольственной. Да, приходилось продавать сахар, молоко, крупы ниже себестоимости. Конечно, для пиара это классно, но ничего особенного здесь не происходит — в том, чтобы наценку ограничивать на социально значимый товар», — сказал Кастусик. Главное, что, по его мнению, может «испортить жизнь людям», — это ограничение цен и то, что «власти будут влазить в это».

«Надо посмотреть, как процветают рестораны, да? Ведь никто не регулирует ресторанный бизнес. Но смотрите, какие у нас рестораны. Лучшие, может быть. Москва приезжает и удивляется. В принципе, в своё время сети — и аптечные, и торговые развились, потому что власти не занимались ценообразованием в сетях. Подкопили жирок, развились, сделали красиво, конкуренция помогает. Всё, что можно сделать — ограничивать доминирование каких-то сетей. В свое время „Виктория“ не могла открывать следующий магазин, потому что она уже занимала определенную долю рынка. Вот этим властям, мне кажется, нужно заниматься. Смотреть то же самое доминирование у производителей — может быть, они имеют большую долю и поэтому могут диктовать цену. А так конкуренция — это самое главное, что есть в капитализме. Не будет конкуренции, появятся спекулянты, которые будут покупать дешевый товар и перепродавать», — высказал мнение директор аптечной сети.

Он также напомнил историю с ограничением на продажу масок во времена пандемии. «Сначала покупали мы, по-моему, по 10 копеек, потом по рублю, потом по 10 рублей, по 25 <...>. Был момент, когда федеральное министерство ограничило, сказало, что только одна компания будет макси возить. Это постановление отменили, потому что масок просто не стало, их кто-то купил и продавал непонятно где и как. Поэтому единственный способ цены сдерживать — это конкуренция», — сказал он.

Также Игорь Кастусик обратил внимание, что власти регулярно поднимают тарифы на воду, газ в связи с инфляцией. «Почему бы не ограничить [рост тарифов]? Или тогда не требуйте с бизнеса ограничивать цену, если вы поднимаете цену на газ, на воду из-за инфляции. А бизнес с чего поднимает? Просто так, что ли? Тоже из-за инфляции. Можно было бы, например, не поднимать пару лет цены на газ на свет, на зарплаты чиновникам. Вот цены бы и снизились, я думаю», — заключил директор сети аптек.

Отметим, что руководитель сети «Натурово» Александр Иванов на заседании круглого стола БДК высказал мнение, что соглашение с правительством — это возможность получить лояльность покупателей.

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