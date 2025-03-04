Литва вновь сократила квоту на железнодорожный транзит в Калининград

Все новости по теме: Калининградский транзит

В 2025 году Литва вновь сократила квоту на железнодорожный транзит на калининградском направлении. Об этом рассказал министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов.

«По поводу транспортной доступности на сегодняшний день у нас с прошлого года по технологии ничего не изменилось, кроме того, что Литва немножко сократила количество квот на проезд по железной дороге. Квоты сократились примерно на 20 тыс. тонн груза. Нам, соответственно, весь этот груз нужно переложить дополнительным образом на морские перевозки», — рассказал Рольбинов.

В феврале 2024 года экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о том, что квоты на транзит в Калининградскую область из основной территории России и обратно были снижены примерно на 20%. «При этом тарифы на перевозку по своей территории литовцы подняли почти на 60%, — написал тогда Алиханов. — То есть грузы они нам сокращают, что совершенно незаконно в принципе, но денег терять не хотят, повышая транзитные ставки по своим ж/д путям».

Снижали квоту и ещё годом ранее. На 2023 год она была установлена в размере 2,89 млн тонн. Это почти на 7% меньше, чем в 2022 году, когда было разрешено провезти 3,1 млн тонн.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter