Литва вновь сократила квоту на железнодорожный транзит в Калининград

В 2025 году Литва вновь сократила квоту на железнодорожный транзит на калининградском направлении. Об этом рассказал министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов.

«По поводу транспортной доступности на сегодняшний день у нас с прошлого года по технологии ничего не изменилось, кроме того, что Литва немножко сократила количество квот на проезд по железной дороге. Квоты сократились примерно на 20 тыс. тонн груза. Нам, соответственно, весь этот груз нужно переложить дополнительным образом на морские перевозки», — рассказал Рольбинов.

В феврале 2024 года экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о том, что квоты на транзит в Калининградскую область из основной территории России и обратно были снижены примерно на 20%. «При этом тарифы на перевозку по своей территории литовцы подняли почти на 60%, — написал тогда Алиханов. — То есть грузы они нам сокращают, что совершенно незаконно в принципе, но денег терять не хотят, повышая транзитные ставки по своим ж/д путям».

Снижали квоту и ещё годом ранее. На 2023 год она была установлена в размере 2,89 млн тонн. Это почти на 7% меньше, чем в 2022 году, когда было разрешено провезти 3,1 млн тонн.