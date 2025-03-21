Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

В пятницу, 21 марта, совет директоров Банка России вновь принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом пишет «Интерфакс»

«Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой, — уточнили в ЦБ. — Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике».

Напомним, 25 октября ставка была повышена на 200 б.п. — до 21% годовых. На заседании 20 декабря 2024 года было принято решение сохранить ставку на этом уровне, затем 14 февраля ставка вновь осталась на этом уровне. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 25 апреля.