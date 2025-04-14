Эксперты подсчитали, на сколько выросли потребительские траты калининградцев

Среднемесячные потребительские траты калининградцев за год выросли на 7,4 тыс. рублей. Это следует из данных центра экономических исследований «РИА Рейтинг», сравнившего показатели за 2023 и 2024 годы.

В 2024 году среднедушевые среднемесячные потребительские траты жителей Калининградской области составляли, по данным экспертов, 39,3 тыс. рублей. Годом ранее показатель был на уровне 31,9 тыс. Потребительский спрос в регионе в 2024 вырос на 9,3%. В рейтинге субъектов РФ по динамике спроса Калининградская область заняла 16 строчку из 85 и соседствует с Липецкой и Магаданской областями. Годом ранее авторы исследования поместили регион на 42 позицию.

Лидерами рейтинга регионов России по потребительскому спросу стали Адыгея и Карачаево-Черкесия, замыкает список Севастополь — единственный регион, где потребительский спрос в 2024 году снизился.

В рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали участие ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Исследование подготовлено по данным официальной статистики. Динамика спроса населения оценивалась по изменению объёма потребительских трат, скоректированных на инфляцию. Методика расчёта среднедушевых среднемесячных потребительских трат основана на агрегировании данных по обороту розничной торговли, объёму платных услуг населения и расходам людей на кафе и рестораны. Среднедушевые показатели рассчитывались нормированием общей суммы среднемесячных потребительских трат в регионе на численность населения.