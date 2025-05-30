Эксперт: турпоездка в Калининград обходится дешевле по тарифу «ластминут»

Калининградский турбизнес частично растерял оптимизм по поводу летнего турсезона-2025. К такому мнению пришла директор компании «Янтарный край» Татьяна Лисиченко, выступившая экспертом туристического агентства RTN.

Ожидаемых роста турпотока на 15% и загрузки гостиниц на 85%, как уверяет Лисиченко, не произошло. Не наблюдают предприниматели и шестимесячной глубины бронирования.

Эксперт считает, что наращивать турпоток в регион не позволяет пропускная способность аэропорта «Храброво», ставшего в условиях ограничения Евросоюзом количества вагонов в поездах главными воротами в регион. При этом авиакомпании подняли стоимость билетов («в отдельные даты она достигала 35 тыс. рублей»), и «борта начали летать полупустыми». Массовый отказ от покупки билетов привёл к тому, что перевозчики стали стоимость снижать, но «главным образом, ближе к дате вылета». Касается это как билетов из Москвы, так и из Санкт-Петербурга. Таким образом, весной этого года в выигрыше оказались те, кто «тянет с покупкой до последнего». Коснулась новая тенденция, как уверяет Лисиченко, и бронирования гостиниц.

«Обычно у нас бронирование лета идет волнообразно. Первая волна — декабрь, январь, февраль. В это время берут самые горячие даты — от середины июля до 20-х чисел августа. Вторая волна приходится на март, когда начинают докупать май, июнь, остатки августа и сентябрь. На этот раз именно на второй волне продажи существенно просели. Туристы узнавали, во сколько им обойдутся авиабилеты и со скрипом, но подтверждались. Потом они приплюсовывали проживание, хватались за голову и... отказывались. Ведь некоторые гостиницы тоже начали играть в эту же игру. К примеру, на майские праздники комфортные апартаменты на десять суток стоили порядка 150-160 тысяч, а за неделю до заезда цена вдруг начинала резко снижаться».

Уже сейчас владельцы гостиниц в Калининградской области могут сделать вывод, что в марте загрузка была хуже, чем в прошлом году.

«К примеру, в нашей гостинице „Вилла Гретта“ она составляла в 2024 году в среднем 70%, а в этом году — около 40%, — продолжает Лисиченко. — В большей степени это коснулось прибрежных отелей, в Калининграде чуть получше, но все равно не так, как в прошлом году».

Оценивая обстановку, Татьяна Лисиченко считает, что у туристов, которые еще не определились с местом отдыха, сегодня есть уникальная возможность приобрести по адекватным тарифам «ластминут» и авиаперевозку, и гостиницу.

«Сейчас в Калининграде нет дефицита номеров от слова совсем, — говорит она. — Можно найти окна и на июнь, и на август, и на сентябрь».

Напомним, что в апреле этого года министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак вдвое увеличил прогноз турпотока в Калининградскую область в 2025 году.

«В конце года <...> мы оценивали рост примерно на уровне 8% по отношению к прошлому году. Сейчас мы уже понимаем, что, скорее всего, это будет на уровне плюс 15%. Мы это видим и по данным аэропорта, и по данным железной дороги, ну и по броням в отелях», — заявил министр.